Безумный карнавал с «Новичком» наперевес 5 Иван Яковина, «Новое время»

27.09.2018, 11:20

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Иван Яковина

За 20 лет диктатуры в России гниль и непрофессионализм захватили все этажи системы.

Федеральная служба безопасности Российской Федерации во вторник начала проверку по факту утечки личных данных Александра Петрова и Руслана Боширова. Это, если вы забыли, "обычные российские туристы", "бизнесмены средней руки", которые были в английском городе Солсбери как раз в тот момент, когда там некто отравил Сергея и Юлию Скрипалей.

На мой памяти это первый в истории случай, когда ФСБ озаботилась публикацией личных данных россиян – как обычных, так и необычных.

ФСБ сейчас землю роет, чтобы найти сотрудников МВД, которые кому-то продали анкеты на получение загранпаспортов и другие документы Петрова и Боширова.

Боже мой, какая забота. Обычно ФСБ не стесняется через свои сливные бачки публиковать самые интимные, а иногда и просто неприличные данные (и даже видео) из жизни оппозиции. Но сейчас чекисты грозят (цитата) "очень серьезными мерами" тем, кто слил данные Боширова и Петрова.

Это может показаться просто забавной историей, еще раз подтверждающей, что шпилем собора в Солсбери любовались не простые туристы, а сотрудники военной разведки РФ. Но тут есть один куда более интересный момент.

Ранее я писал, что вся российская система разбалансирована и начинает сыпаться. История Боширова и Петрова – яркое тому доказательство. Там всё, вся эта вертикаль власти сгнила. Ну смотрите сами.

Военная разведка перестает уважать свои же принципы и начинает оказывать киллерские услуги для питерской братвы – мафиози, против которых с испанской полицией работал Скрипаль. Для ГРУ он вообще никакого интереса уже давно не представлял. Когда армия начинает работать на бандитов, – государство, считай, погибло.

Дальше. На это преступление в Англию направили двух ничего не умеющих балбесов. Они никакой легенды себе не придумали, курили траву, сняли проститутку, везде наследили, дали себя сто раз сфотографировать. Скрипаля при этом не убили, зато случайно отравили его дочь, какого-то полицейского, британского наркомана и случайно убили его подругу.

Извините, но это не тайная шпионская операция. Это какой-то безумный карнавал с "Новичком" наперевес. Уровень профессионализма нулевой. Или даже отрицательный.

Третье. Ну, допустим, облажались. Все пошло не так. Бывает. Но зачем еще хуже делать? Причем себе. Тут "отличился" лично Владимир Путин. Это он приказал Боширову и Петрову выступить по телевизору.

Даже президент России в этой ситуации показал себя просто идиотом, неспособным адекватно оценивать ситуацию. Бенефис Боширова и Петрова стал мировым хитом. После его просмотра сомнений в вине этой парочки не осталось уже ни у кого.

Четвертое. Оказывается, в ГРУ какой-то умник приказал всем агентам получать загранпаспорта в одном и том же месте. Просто отличная идея. У них у всех паспорта почти одинаковые, отличия всего в одной-двух цифрах на конце номера.

Это как если бы каждому из них поставили на лоб печать: "Российский шпион". Сотни или тысячи тайных агентов благодаря этому уже не тайные.

Пятое. Если же начальство министерства обороны РФ надеялось, что сотрудники МВД никогда и никому не раскроют паспортные данные агентов ГРУ, то это начальство надо срочно сдать в дурдом по причине очевидного слабоумия.

Все знают, что в России на любом рынке можно купить любую, даже самую секретную базу данных любого министерства, в том числе – МВД.

За 20 лет диктатуры в России гниль и непрофессионализм захватили все этажи системы – от самых мелких миньонов вроде Боширова и Петрова, через их начальство – и до самого Владимира Путина. Какое-то время оно все еще будет держаться, чисто по инерции, но в целом, я настроен оптимистично – скоро вся эта уродливая система должна рухнуть.

Ну и последнее на эту тему: ФСБ начала еще одну проверку. Хотят выяснить, кто слил в прессу данные о начале проверки по факту слива паспортных данных Петрова и Боширова. Если вы ничего не поняли, то не страшно. Это какие-то фракталы пошли – проверка слива проверки слива проверки слива. Чистой воды распад сознания, ад и безумие.

Иван Яковина, «Новое время»