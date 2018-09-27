Началась демаркация белорусско-украинской границы в чернобыльской зоне 1 27.09.2018, 11:27

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К этим работам два государства готовилась много лет.

В Гомельской области Беларуси и на соответствующих участках Киевской и Черниговской областей Украины начались работы по демаркации границы - установлению, определению границы знаками, сообщает kp.by.

К этим работам Украина и Беларусь готовилась много лет. Суть проблемы в том, что во времена СССР четких границ между двумя союзными республиками не было, поэтому при обретении независимости эту работу пришлось проводить погранведомствам двух стран.

На картах демаркация уже давно была определена, а сейчас пограничные службы приступили к работам на местности. Конкретно - в чернобыльской зоне обеих стран: закрытой для посещения 30-километровой зоне отчуждения, сформированной вокруг ЧАЭС. Определенный участок будет оборудован системой видеонаблюдения, которая способна обнаруживать «сталкеров» и других нарушителей границы. В этом случае в зону будут направлять наряд пограничников.

Безусловно, общая работа проходит в сотрудничестве белорусских и украинских пограничных ведомств, однако средства на техническое обеспечение пограничной полосы выделены и благодаря международных программам.