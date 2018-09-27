«Руки убери, дружище!»: в Гомеле пассажир ввязался в перепалку с контролерами 7 27.09.2018, 11:31

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Принципиальный пассажир остановил движение троллейбуса.

В редакцию Progomel.by прислали видео инцидента, который произошёл недавно на одной из остановок Гомеля.

В салон троллейбуса зашли женщины-контролёры и попросили пассажиров предъявить талончики за проезд. Один из мужчин отказался выполнить законное требование, так как посчитал, что продемонстрированное ему удостоверение не соответствует требованиям указа Лукашенко, который регулирует порядок оформления служебных удостоверений.

В частности, со слов гостя из Бобруйска, на нём отсутствовала гербовая печать, вместо неё — печать отдела кадров, также все надписи должны быть выполнены на печатающем устройстве.

В итоге, контролёры, впечатлённые риторикой молодого человека, в которой упоминается Лукашенко, стушевались и ретировались в микроавтобус, стоящий неподалёку.

— Получается, что Троллейбусный парк работает…

— Да, работает с нарушением указа Лукашенко, — утверждает на видео пассажир.

За комментарием, кто же прав в данной ситуации, журналисты обратились к ведущему юрисконсульту КУП «Горэлектротранспорт» Юрию Зозуле.

Как рассказал специалист, действия сотрудников контрольно-ревизорской службы были законны, а вот гражданин заблуждается. Указ регулирует выдачу служебных удостоверений, которые выдаются госслужащим. А у проверяющих имеются удостоверения предприятия, в которых указано, что они являются работниками контрольно-ревизорской службы. Требования к ним совсем иные, хотя гербовая печать, в дополнение к печати отдела кадров, присутствует и на них. Пассажир просто её не заметил с левой стороны удостоверения.

Эту информацию подтвердили и в «Минсктрансе». В столице помимо прочего практикуют нанесение на документ защитных знаков.

Что касается действий проверяющих, то в данном случае, ввиду несогласия пассажира предъявить талон, они должны были обратиться в органы внутренних дел для установления личности и оформления протокола об административном правонарушении.

Кстати, с недавних пор контролёры могут быть без формы. Из обязательных атрибутов — только наличие удостоверения и бейджа с фамилией и фото, скрепленного печатью.

Такие шаги предприняли, чтобы зайцы, заметив проверяющих на остановках, не спешили выйти и не чувствовали себя безнаказанно.