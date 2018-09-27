В Словакии задержали подозреваемых в резонансном убийстве журналиста Кучака 27.09.2018, 11:37

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Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

Преступление спровоцировало массовые протесты и отставку премьера.

Полиция Словакии задержала подозреваемых в убийстве журналиста-расследователя Яна Кучака и его невесты, сообщает Reuters со ссылкой на словацкие СМИ.

Информация о задержании подозреваемых была подтверждена адвокатом родственников Кучака.

"Рано утром полиция задержала подозреваемых в преднамеренном убийстве Яна Кучака и (его невесты Мартины Кушнировой", - написал адвокат Даниэль Липчик в Facebook.

В данный момент неизвестно число задержанных, пресс-служба полиции отказалась от комментариев.

Напомним, что 25 февраля 2018 года были найдены мертвыми 27-летний журналист Ян Кучак и его девушка в их доме в городе Велка-Мака. Кучак работал над темой о мошенничестве с деньгами ЕС и возможной причастности к этому итальянской мафии из клана Ндрангета.

Преступление спровоцировало в Словакии массовые протесты, во время которых митингующие требовали отставки главы МВД.

В связи с убийством Кучака премьер-министр Словакии Роберт Фицо подал в отставку. Новым премьером Словакии назначен Петер Пеллегрини. Под его руководством также было сформировано новое правительство.