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Видеофакт: Удаленный форвард «Шахтера» подкараулил судью в перерыве

  • 27.09.2018, 11:47
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Денис Лаптев

Солигорчанам пришлось полтора часа играть в меньшинстве против брестского «Динамо».

Два года подряд Кубок Беларуси завоевывало брестское «Динамо». Но теперь у трофея будет новый хозяин.

26 сентября состоялся матч 1/8 финала Кубка Беларуси 2018/19 между солигорским «Шахтером» и брестским «Динамо». Для клуба Диего Марадоны матч носил чрезвычайно важный характер. Шансы брестчан попасть в еврокубки в следующем году через чемпионат крайне невелики. Собственно, два последних года они получали путевку в квалификацию Лиги Европы благодаря победам в Кубке. Но третий раз подряд этот фокус не прошел, пишет gazetaby.com.

Хотя поначалу судьба благоволила «Динамо». На 31-й минуте «Шахтер» остался в меньшинстве: судья удалил форварда солигорчан Дениса Лаптева за рукоприкладство к сопернику.

Нападающий с этим решением не согласился. Видео «Трибуны» свидетельствует, что, когда команды уходили на перерыв, Лаптев подкараулил арбитра и стал предъявлять ему претензии. Игрока пришлось сдерживать, чтобы он не учудил чего еще и с рефери.

«Шахтеру» пришлось полтора часа (остаток основного времени и дополнительное) играть в меньшинстве. Но солигорская команда справилась, по крайней мере, с задачей не пропустить в свои. 0:0 по итогам 120 минут, а в серии пенальти горняки оказались точнее – 4:2.


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