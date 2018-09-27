От шоколада до сидра: пять продуктов, которые стоит привезти из Кракова 27.09.2018, 11:57

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Если не знаете, что привезти из поездки, купите что-то вкусное.

Это лучше любого сувенира, который будет потом пылится на полке. Время магнитов, тарелочек и статуэток не то чтобы прошло, но об их существовании знают даже самые маленькие путешественники, пишет «Вокруг света».

Так что коллекционеры подобных сувениров найдут их и без моей помощи. Я же отдаю предпочтение съедобным сувенирам. К счастью, их в Кракове предостаточно.

Конфеты «Коровки»

Знакомые каждому ириски с жидкой помадкой производят именно в Польше. А сам рецепт имеет украинские (житомирские) корни. Конечно, такие сладости без труда можно найти в любом супермаркете и у нас, но из Кракова стоит привезти хотя бы горсть этих конфет.

Осцыпек

Подкопченный овечий сыр в форме ткацкого веретена размером с ладонь или в виде небольших продолговатых кусочков, напоминающих «ушки», — козырная карта горной части Польши. Однако повышенная популярность осцыпка у туристов привела к тому, что теперь его можно встретить практически в любом городе на уличных ярмарках или в супермаркетах.

Традиционный осцыпек производится вручную. Овечье молоко процеживают через льняное полотно и добавляют сухую закваску. Свернувшуюся массу отжимают, отделяя от сыворотки, придают форму веретена, а затем помещают в деревянную форму с узорами – так на головке сыра появляются знаменитые украшения.

Почти готовый осцыпек длиной порядка 20 см замачивают в соляном растворе и укладывают под крышей дома, а затем коптят в холодном дыму от небольшого огня, который разводится внутри. Созревание сыра может длиться до 20 дней.

Опасаюсь гнева сыроваров, но вкус осцыпка сравню с копченым сулугуни: солоноватый, скрипучий, копченый. Стоит всего 1,5 злотых (около 11,5 грн) за одно «ушко». В уличных лотках его подают с брусничным вареньем – невероятное сочетание!

Шоколад Wawel

Это самый что ни на есть краковский сувенир. Даже название шоколада пошло от вавельского холма, на котором расположен комплекс архитектурных памятников.

Найти этот шоколад можно и в Украине, но, как и в случае с Ritter Sport, большое количество вкусовых миксов производится исключительно для польского рынка.

Wawel – шоколад средней ценовой категории и такого же качества. От него не следует ожидать «райского наслаждения», но в качестве подарка коллегам по работе в самый раз.

Шакотис

Шакотис – это кондитерское изделие необычной формы из яичного теста. Его можно найти в ряде европейских стран, и в каждом случае будет своя история и рецепт. Неизменным остается способ приготовления: на вращающийся деревянный вертел наливают, наматывают или намазывают тесто.

В Швеции продолговатую полую слоеную «плюшку» называют Spettekaka, в Литве – Spettkaka, в Австрии – Prügertorte (Prügelkrapfen), в Чехии – trdelnik, во Франции — Gateau a la broche, в Германии — Baumkuchen (Baumstriezel), а в Польше — Sekacz.

По вкусу все они очень похожи, а вот по внешнему виду польский наиболее интересный. За счет того, что тесто во время вращения вертеля стекает вниз, «секач» напоминает ель или ствол пальмы.

Не знаю, как довезти его в целости и сохранности домой, но если вам это все же удастся, таким пирогом вы точно удивите своих друзей. Тем более, что дома испечь польский шакотис будет ой как непросто.

Сидр Lubelski

Помимо известной многим польской «Зубровки» из Кракова стоит привезти бутылку сидра. Яблочный Lubelski не содержит искусственных красителей, ароматизаторов и на 90% состоит из яблочного сока. Этому производителю сегодня принадлежит 41% всего польского рынка. Поляки любят этот слабоалкогольный напиток и каждую осень даже устраивают праздник сидра.

Продается Lubelski в жестяных банках и стеклянных бутылках объемом по 0,7 литра.