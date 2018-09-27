Кремлевский список позора 4 Лилия Шевцова

27.09.2018, 11:59

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Лилия Шевцова

Неужели эти ребята не понимают, чем все закончится?

«Они с ума сошли!» — причитаем мы, глядя на то, что выделывает власть. «Какая же глупость!» — ужасаются комментаторы, составляя кремлёвский «список позора»: пенсионный дефолт; силовой министр, угрожающий расправой Навальному; провал «солсберийских туристов»; фальсификация выборов в Приморье; российский самолет, сбитый сирийцами нашей же ракетой; дырка в космическом корабле, залепленная клеем; угроза запрета на хождение доллара; новое вранье про гибель малазийского Боинга; очередное задержание Навального.

Попытки власти исправить ляпы только ухудшают ситуацию, превращая ее в фарс. Разве отмена выборов во Владивостоке вернула веру в выборы? А как назвать интервью «солсберийских»? А как выглядят попытки взвалить вину за гибель российского самолета на Израиль, а за дырку в корабле «Союз» на американцев? Наконец, последний выстрел в собственную конечность: предоставление сирийцам ракетного комплекса С-300, что означает вызов Израилю и, конечно, Америке (израильтяне уж точно на него ответят).

Если все эти «достижения» рассматривать, как глупость, возникает надежда, что ее можно исправить, почистив кадры. Чем сегодня Кремль и занялся. На самом же деле то, что мы считаем провалом и глупостью, давно стало нормой! Мы видим результат монополии на власть, превращающей свое воспроизводство в самоцель, и негативного отбора элиты по принципу лояльности. Короче, дуэлянт в качестве руководителя силового ведомства и «туристы» — отравители — это российская нормальность. Это логика и неизбежность!

А потому стенания о кризисе власти безосновательны. Россия проскочила стадию кризиса. Кризис — естественный ход развития, который заставляет общество искать новые решения и тех, кто их будет осуществлять. Если этого не происходит, общество вместе со своими надстройками начинает гнить. В этой зловонной консистенции мы сегодня и находимся. Гниение препятствует обвалу: то, что гниет, не может обвалиться. Но одновременно гниение не позволяет стране найти силы для перемен.

Правящий класс вроде может успокоиться, ведь система худо-бедно ковыляет. Массовых протестов нет. А те, которые случаются, можно проигнорировать либо смять. Благо, для этого подготовлены и спецсредства — «Щит», «Шторм», «Стена» и тому подобное. Между тем, дело принимает серьезный для России оборот. Власть, стремясь обеспечить свою бесконечность, разрушает государство. Это уже иной расклад. Мы дошли до точки, когда правящий класс раскачивает опоры государственности, уничтожая и гарантии своего выживания.

Отдавая насилие на аутсорсинг волонтерам-опричникам, власть лишает государство его важнейшего признака — монополии на насилие. Сделав Россию мировым пугалом, власть подрывает международный статус государства и внешнюю среду его существования. Отказываясь от стратегического целеполагания в пользу тактических маневров, власть лишает государство способности к прогрессу. Делая государство орудием кланового господства, власть раскачивает стабильность — ведь общество вынуждено защищать свои интересы «через улицу».

Наконец, разрушая институты и делая правила игры относительными (можно так, а можно и этак), власть ввергает страну в состояние Беспредела. Когда начинается Беспредел, ни у кого не может быть от него спасения.

Неужели эти ребята в Кремле не понимают, чем все закончится? Видимо, понимают. Но уже не могут остановиться.

В 1991 г самодержавие выжило, выбросив в утиль советское государство. Сегодня самодержавие пытается выжить, превращая в фанеру пост-советское государство под песню о державности.

Лилия Шевцова, «Эхо Москвы»