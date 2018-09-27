Экс-главу издательства Экзархата приговорили к семи годам 8 27.09.2018, 12:07

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За Владимира Грозова заступался Митрополит Павел.

Владимира Грозова признали виновным в том, что он похитил у церкви два миллиарда рублей. За экс-главу издательства Экзархата во время судебного заседания заступился митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Он просил прекратить уголовное дело, а самого Владимира Грозова освободить из-под стражи, пишет tut.by.

На оглашение приговора сегодня пришли близкие и родные Грозова, свободных мест в зале почти не было. Сам обвиняемый держался уверенно, иногда улыбался — и это несмотря на то, что накануне прокурор попросил приговорить Владимира Грозова к реальному сроку — 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд Заводского района Минска вынес приговор экс-главе издательства Экзархата. Владимира Грозова признали виновным по ч. 4 ст. 209 УК «Мошенничество в особо крупном размере», ч. 2 ст. 231 (Уклонение от уплаты таможенных платежей), ч. ч. 2, 3 ст. 426 (Превышение служебных полномочий) и приговорили к семи годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества.

По приговору суда у Грозова конфискуют машины Audi A6, Skoda Octavia, строение в Логойском районе вместе с имуществом в доме, ½ земельного участка и др. Четыре квартиры в Минске на улицах Бурдейного и Притыцкого, принадлежащие членам семьи Грозова, освобождены из-под ареста.

После оглашения приговора Владимир Грозов перекрестился в клетке и сказал:

— Слава Богу!

Женщины в зале заплакали.

Напомним, Владимира Грозова задержали прямо на границе в декабре 2016 года, когда он хотел уехать из страны. Грозов — бывший силовик, 16 лет прослужил в церкви, а затем его обвинили в хищении денежных средств. Православная церковь выставила ему иск в 750 тысяч долларов, но в первый же день суда отказалась от него.

— Я верой и правдой служил Белорусской православной церкви. И действовал только с благословения и распоряжения церкви, все деяния вырваны из контекста. Высокий суд, в 2010 году президент вручил мне награду «За духовное возрождение». К сожалению, со сменой Экзархата нашлись люди, которые преподнесли мою деятельность как недоразумение. Эти люди уже не работают в БПЦ. Мне вменяли 17 статей, они отпадали, потом приклеивались, — заявлял Грозов во время процесса и не признавал своей вины.

Следствие насчитало ущерб в 12 миллиардов, но во время судебного процесса прокуроры предъявили новое обвинение. Из него исчезла ст. 210 «Хищение в особо крупном размере» и появилась ст. 209 «Мошенничество», а нанесенный ущерб был снижен с 12 миллиардов до двух.

— Выгляжу как частный жулик, — так прокомментировал Грозов новое обвинение и снова повторил, что ни в чем не виноват.

Чтобы защитить экс-главу издательства Экзархата, в суде в качестве свидетеля появился митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

— Сегодня я все это оцениваю совершенно по-другому… Сегодня я понимаю, что все, кто против него писал, это были завистники, — цитировал Office Life митрополита Павла.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.