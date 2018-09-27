Чем обернутся поставки комплекса С-300 режиму Асада 5 Александр Гольц, «Открытые медиа»

27.09.2018, 12:15

2,574

Новые шаги России могут привести к прямому военному конфликту с Израилем.

Россия объявила о мерах, с помощью которых намерена ответить на уничтожение своего самолета-разведчика Ил-20. По словам министра обороны Сергея Шойгу, экстренно, в течение двух недель, Дамаску будет поставлен комплекс ПВО С-300. По данным СМИ, речь идет о полковом комплекте С-300ПМУ-2 «Фаворит», который включает 24 пусковых установки. Командные пункты сирийских ПВО будут оснащены автоматизированными системами управления, которые поставляются только в российские Вооруженные Силы. По словам министра, это должно обеспечить централизованное управление всеми силами и средствами ПВО Сирии, ведение мониторинга воздушной обстановки и оперативную выдачу целеуказаний. И главное — гарантированная идентификация всех российских самолетов сирийскими средствами ПВО.

Шойгу пообещал, что в прилегающих к Сирии районах над акваторией Средиземного моря будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории.

Москва проигнорировала аргументы израильских военных, пытавшихся доказать, что в момент атаки на Ил-20 их самолеты были уже в своем воздушном пространстве. Российское военное ведомство весьма вольно обращается с фактами. В первой версии событий израильская атака началась в 22.00 -22.10. Так как российский самолет был сбит в 22.07, было важно доказать, что это произошло в результате действий израильских F-16. В оглашенной же через два дня версии время атаки сместилось к 21.40 (очевидно, российские военные не смогли опровергнуть предоставленный Израилем мониторинг). Но была озвучена теория о том, что один из F-16 зачем-то отошел от основной группы. И в него-то и была, якобы, направлена сирийская ракета. Но коварный истребитель маневрировал таким образом, что удар был нанесен по российскому Ил-20.

Российским военным удалось убедить в своей правоте верховного главнокомандующего. После некоторых колебаний Владимир Путин дал «зеленый свет» реализации ответных действий. Это обернется еще большим обострением ситуации на Ближнем Востоке.

В пользу Ирана и Хезболлы

С-300 — современный комплекс ПВО. Он способен поражать цели на расстоянии более 200 километров. При этом может сопровождать и уничтожать несколько целей одновременно. Россия располагает и современными средствами радиоэлектронной борьбы «Красуха», «Житель», «Дивноморье». Они способны ослепить не только самолеты, но и спутниковые системы противника. Фактически это позволяет объявить значительную часть Сирии бесполетной зоной.

Если Москва пойдет этим путем, то главным бенефициаром будет Иран и поддерживаемая им террористическая организация Хезболла. После того, как турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик и на авиабазе Хмеймим были развернуты комплексы ПВО С-400, и израильские самолеты, и самолеты возглавляемой США международной коалиции стали воздерживаться от действий в провинции Латакия. Этим не замедлили воспользоваться иранские военные, разместившие в провинции свои склады. Как утверждают в Тель-Авиве, там же Хезболла развернула мощности по производству вооружений, которые перебрасываются затем в Ливан. Именно склады и производства были целью израильской атаки 17 сентября.

Иран и Хезболла попытаются с максимальной пользой использовать закрытие неба российским С-300 и системами РЭБ. А Израиль в какой-то момент может попытаться ликвидировать С-300, так же как в свое время он, по данным СМИ, уничтожил поставленные Россией Асаду системы береговой обороны. Передавая комплекс С-300 Асаду, Москва начинает рискованную игру. Россия фактически угрожает войной Израилю точно так же, как недавно угрожала войной США. Израиль при подготовке следующего налета будет обречен планировать нейтрализацию комплексов С-300. То, что работу С-300 будут контролировать российские военнослужащие, превращает их в заложников. При этом Израиль располагает произведенными в США истребителями пятого поколения F-35, которые могут оказаться невидимыми для российских комплексов ПВО.

«Разочаровывающая реальность»

Два года назад Россия уже фактически вводила беcполетную зону над Сирией. Развертывание комплексов С-300 и С-400 в 2016-м году в этой ближневосточной стране сопровождалось беспримерным хвастовством и прямыми угрозами в адрес международной коалиции, возглавляемой США. «Напомню американским «стратегам», что воздушное прикрытие российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе осуществляется зенитными ракетными системами С-400 и С-300, радиус действия которых может стать сюрпризом для любых неопознанных летающих объектов», — рассуждал представитель Минобороны генерал Конашенков. У боевых расчетов российских комплексов ПВО, по его словам, «вряд ли будет время на выяснение по «прямой линии» точной программы полета ракет и принадлежности их носителей». «Все иллюзии дилетантов о существовании самолетов-„невидимок» могут столкнуться с разочаровывающей реальностью», — угрожал он.

Эта самая «разочаровывающая реальность» случилась и в 2017-м, и в 2018-м. Несколько дюжин американских «Томагавков» пролетели мимо развернутых в Тартусе и Хмеймиме российских комплексов ПВО без всякого для себя ущерба. После первой атаки из путаных объяснений отечественных специалистов выяснилось, что «Томагавки» могут быть перехвачены лишь средствами ПВО малой дальности на расстоянии километров 20−40 от объекта их атаки. Можно только догадываться, как будут объяснять общественности провал С-300, если израильским самолетам удастся преодолеть и новую систему ПВО.

Единственный позитивный шаг Москвы — намерение обеспечить командные пункты сирийской ПВО автоматизированными системами, которые позволят распознавать российские самолеты. И можно было бы порадоваться, если не помнить, что на форуме «Армия-2017» во время круглого стола, посвященного обсуждению сирийского опыта, начальник штаба — заместитель командующего ВВС Главного командования Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Мещеряков рапортовал: «В настоящее время на территории Сирии создана единая интегрированная система противовоздушной обороны. Обеспечено информационно-техническое сопряжение российских и сирийских средств разведки воздушного пространства. Вся информация о воздушной обстановке от сирийских радиолокационных станций поступает на пункты управления российской группировки войск». Но если так — непонятно, что за новые гарантии получат российские самолеты. А если это просто болтовня, нет никакой уверенности, что и после трагедии, российские самолеты будут в безопасности.

Александр Гольц, «Открытые медиа»