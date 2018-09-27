Белорусская студентка в Австрии: Подрабатываю за 10 евро в час 1 27.09.2018, 12:29

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Система обучения построена очень удобно.

Журналисты tut.by пообщались с Александрой Касцовой, которая после окончания двух курсов белорусского вуза подала документы в Венский медицинский университет.

Мы узнали, как стать доктором в Австрии, сколько может зарабатывать первокурсник и что такое венский стиль общения.

«Экзамен длился восемь часов»

— Я отучилась два года в Гомеле на лечебном факультете и решила попытать счастья в учебе за границей. Моя крестная уже больше 20 лет живет в Германии, поэтому изначально мы с родителями рассматривали вариант моего переезда туда. Но произошел счастливый случай: наша подруга переехала в Берлин и оставила свободной свою квартиру в Вене. Там я и поселилась. Мне очень повезло, ведь даже простое общежитие в Вене стоит от 300 до 600 евро, поэтому мои друзья здесь снимают небольшое жилье компаниями и делят комнаты между собой.

Прежде чем начать обучение в иностранном университете, девушке нужно было пройти экзамен, который длился целых 8 часов.

— Отбор студентов был очень суровый. Чтобы поступить, нужно было сдать химию, биологию, физику, математику, а также тест на определение умственных способностей, где проверяют внимание, память, абстрактное мышление. И все это нужно пройти за один день: я зашла в аудиторию в восемь утра, а вышла в четыре дня. Стоит это «удовольствие» 110 евро, причем гарантий того, что ты сдашь, естественно, никто не дает. Многие мои однокурсники проходили этот тест по два-три раза. Медуниверситеты Австрии выделяют примерно 1500 мест, из которых 70% должны занять австрийцы, 25% — граждане Евросоюза, 5% — другие иностранцы. На экзамены по всей стране регистрируется около 15 000 абитуриентов. Можете представить, какая там конкуренция!

Так как Саша уже училась в Беларуси в медицинском, некоторые предметы ей могли зачесть и в Вене, однако от заманчивой возможности студентка отказалась: хотела повторить дисциплины на немецком.

— К тому же здесь нет возможности перескакивать с курса на курс. Поэтому даже если бы мне зачли какие-то предметы, я бы все равно училась шесть лет, — объясняет девушка.

«Один студент обходится университету в 10 тысяч евро»

За обучение Александры ее родители платят 1500 евро в год. Девушка рассказывает, что, переехав в Вену, старалась как можно быстрее найти работу, чтобы обеспечивать себя.

— Я понимала, что родителям нелегко. Поэтому полгода активно рассылала резюме, ходила на собеседования, пыталась куда-то прорваться. Очень болезненно реагировала на каждый отказ. В итоге устроилась в частную клинику оталарингологии (клиника, которая специализируется на заболеваниях уха, горла и носа). Я занимаюсь документами и ассистирую врачам на легких процедурах и операциях. Зарплата — 8−10 евро в час. Сколько наработал — столько и получил. Это хорошее подспорье, ведь стипендий и льгот в нашем вузе не дают. Разве что можно подать заявку на помощь от какого-нибудь фонда.

Девушка рассказывает, что финансовая сторона ее обучения построена очень удобно.

— В нашем вузе ты заплатил за семестр, и этого достаточно. Никаких платных отработок, пересдач. Семинар или зачет без проблем можно пересдать три раза, экзамен — пять. И это при том, что один студент-медик обходится университету в десять тысяч евро в год, — говорит Александра. — В эту сумму входят лабораторные занятия, литература, самые разные муляжи. Например, искуственная кожа, чтобы учиться зашивать раны, резиновые и силиконовые копии рук, ног или туловища, «манекены» для практики сердечно-легочной реанимации. На этих муляжах мы отрабатываем стандартные схемы действий. Например, если это тренировка забора крови, то внутри есть модели сосудов, из которых нужно взять «кровь» (обычную подкрашенную воду).

«Если в Вене вам нахамили — вы даже этого не поймете»

Первое отличие от белорусского ВУЗа, которое бросилось Александре в глаза — это учебники.

— Все книги здесь актуальные, и их на всех хватает, потому что у университета заключен договор с немецкими издательствами. Помимо бумажных книг они дают бесплатный лицензионный доступ студентам к онлайн-библиотеке, и это очень удобно. Еще одно важное отличие — большое количество практических занятий. В Беларуси все зависит от преподавателя: если тебе повезет и найдется человек, который будет готов показать, объяснить — чему-то научишься. Если нет — будешь наверстывать в больнице или поликлинике, когда станешь интерном. В Вене все не так: у нас на втором курсе есть обязательный экзамен, на котором студент должен продемонстрировать умение брать кровь, зашивать простые кожные раны, делать инъекции, накладывать повязки, — перечисляет девушка.

При этом Венский медицинский университет не обязывает студентов быть на учебе каждый день, посещать все лекции и семинары.

— Нам не нужно сидеть каждый день «от и до», в универе я бываю два-три дня в неделю. Если на занятии ты понял, что тебе срочно нужно куда-то уйти, абсолютно нормально, если встанешь и тихонько выйдешь. Раньше я была уверена, что австрийцы и немцы очень похожи друг на друга по менталитету, привычкам. Но на деле это не так: первые постоянно упрощают себе жизнь, они не любят бюрократию и совершенно нормально относятся к тому, что ты придешь на полчаса позже на работу или уйдешь чуть раньше. А еще австрийцы ну очень вежливые! Если в Вене вам нахамили — вы даже этого не поймете. Это особенный венский стиль общения.

Впереди у Александры еще три года учебы, но в своем будущем она уже уверена:

— Здесь нет такого мнения, как у нас: без вышки ты дурак. Можно получить специальность за три года и работать себе спокойно. Но образование дает определенные привилегии: высокая зарплата, хорошие условия труда. Врачей и юристов в Австрии очень ценят.