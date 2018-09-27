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За потерянную на заводе кисть руки рабочему дали 30 рублей «компенсации»

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  • 27.09.2018, 12:30
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Руководство минского завода издевается?

Завод шестерен выплатил члену профсоюза РЭП, получившему производственную травму, 30 рублей компенсации, что составляет 50 копеек за каждый процент потерянного здоровья, пишет praca-by.info.

Бывший работник Минского завода шестерен, член профсоюза РЭП Алексей Стрельский подал в Минский городской суд аппеляционную жалобу, в которой просит увеличить компенсацию морального вреда.

Александр Стрельский работал на ОАО «Минский завод шестерен», пока в мае 2017 его не настигла производственная травма. В тот день рабочий вызвался помочь отремонтировать пресс, однако сорвавшаяся подмоторная плита раздробила ему правую руку, вызвав множественные осколочные переломы. Акт о производственном несчастном случае устанавливает вину нанимателя на 80%, а 20% вины возложено на рабочего. Алексей Стрельский потерял 60% трудоспособности.

В результате травмы Алексей Стрельский фактически потерял кисть и не может себя обслуживать; рабочий мучается от ежедневных болей, предстоит еще одна операция по удалению выпирающей части кисти.

Минский завод шестерен выплатил пострадавшему рабочему в качестве материальной помощи… 30 белорусских рублей, или по 50 копеек за каждый процент потерянного здоровья. Как такое стало возможно?

– В Генеральном  соглашении, заключенном между правительством, профсоюзами и нанимателями, есть норма, по которой предусмотрена выплата материальной помощи в случае производственной травмы. Проблема в том, что эта норма носит рекомендательный характер, что позволило нанимателю не включать ее в коллективный договор, – отмечает активист профсоюза РЭП Игорь Комлик, защищающий интересы Алексея Стрельского.

– За каждый процент потерянного здоровья предусмотрена выплата месячного среднего заработка, в нашем случае это – 60 среднемесячных зарплат. Но Минский завод шестерен вместо 60 среднемесячных зарплат выплатил травмированному рабочему 30 рублей.

– К сожалению, есть порочная практика, когда наниматели не вписывают рекомендательную норму в свои колдоговоры, а значит, не несут никакой ответственности за нарушение техники безопасности  и охраны труда. Наниматели сами с себя снимают ответственность за последствия, что уже привело к росту производственного травматизма и смертей: если в первом полугодии 2017 года в Беларуси погибло 58 работников, производственные травмы получили 276 человек, то в первом полугодии уже 2018 года погибло 70 работников, 343 получили тяжелые травмы, –подчеркнул Игорь Комлик.

Алексей Стрельский обратился с иском в суд Партизанского района Минска о взыскании с нанимателя материальной помощи, однако суд не принял решения по иску. Суд вызвал в качестве эксперта представителя Министерства промышленности, который подтвердил, что нормы Генерального соглашения не распространяются на Минский завод шестерен.

Пострадавший рабочий подал повторный иск в суд Партизанского района, но уже с требованием выплатить моральный вред за понесенные физические и моральные страдания в размере 200 тысяч рублей.

Суд постановил взыскать с нанимателя две тысячи рублей. Такое решение истца не устраивает: еще предстоит длительная реабилитация, результаты которой предсказать невозможно. А ведь на содержании у Алексея Стрельского находятся двое несовершеннолетних детей; хотя мужчина и в разводе, но от своих обязательств помогать детям не отказывается.

Сейчас Алексей Стрельский обратился в Минский городской суд с требованием увеличить размер морального вреда.


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