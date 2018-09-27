В гостинице в центре Минска поймали змею 1 27.09.2018, 12:47

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Инцидент произошел в гостиничном комплексе «Юбилейный».

Вчера вечером спасатели отловили змею в гостиничном комплексе «Юбилейный» на Победителей. Об этом сообщает МЧС.

Около шести часов вечера в МЧС позвонили и сказали, что на четвертом этаже «Юбилейного» находится змея. Спасатели отловили пресмыкающееся, им оказался маисовый полоз альбинос.

Это неядовитая змея семейства ужеобразных, обитающая в Северной Америке. Популярна в частных коллекциях любителей рептилий.

Сейчас змею везут в зоопарк, где она останется, пока не найдется хозяин.