В гостинице в центре Минска поймали змею

В гостинице в центре Минска поймали змею1
- 27.09.2018, 12:47
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Инцидент произошел в гостиничном комплексе «Юбилейный».
Вчера вечером спасатели отловили змею в гостиничном комплексе «Юбилейный» на Победителей. Об этом сообщает МЧС.
Около шести часов вечера в МЧС позвонили и сказали, что на четвертом этаже «Юбилейного» находится змея. Спасатели отловили пресмыкающееся, им оказался маисовый полоз альбинос.
Это неядовитая змея семейства ужеобразных, обитающая в Северной Америке. Популярна в частных коллекциях любителей рептилий.
Сейчас змею везут в зоопарк, где она останется, пока не найдется хозяин.