Экономическую свободу в Беларуси оценили на 123 место в мире 2 27.09.2018, 12:50

Наша страна поделила место вместе с Боливией.

Индекс экономической свободы учитывает размер правительства, в том числе уровень налоговой нагрузки, размер госсектора, практику принятия решений в области регулирования рынков. Также оценивается законодательная система государств и обеспечение прав собственности, уровень инфляции и ее характер, свобода торговли, пишет американский университет Саймона Фрайзера.

Беларусь была впервые включена в рейтинг в этом году вместе Ираком и Суданом. Всего в списке 162 страны. Наша страна поделила 123 место вместе с Боливией.

Наивысшую оценку в субрейтингах Беларусь получила в области регулирования бизнеса — 16 место. Наихудшую — по регулированию кредитного рынка (160 место) и инфляционному компоненту (159 место).

Напомним, что рейтинг составлялся на основе данных 2016 года, когда ставка рефинансирования была почти вдвое выше, чем сейчас, а уровень инфляции составлял 11,8%. На 51 место оценены условия рынка труда в нашей стране, на 128 — регулирование экономики в целом, на 81 место — свобода международной торговли, на 63 место — законодательство и права собственности, на 70 место в мире — размер правительства.

Россия в рейтинге заняла 87 место, Латвия — 23, Польша — 54, Украина — 134, Литва поделила с Эстонией 13 место.

В число стран с наивысшим уровнем экономической свободы попали Гонконг и Сингапур. Далее следуют Новая Зеландия, Швейцария, Ирландия, США, Грузия, Маврикий, Великобритания, Австралия и Канада.

Наименьший уровень экономической свободы отмечается в Судане, Гвинее-Биссау, Анголе, ЦАР, Конго, Сирии, Алжире, Аргентине, Ливии и Венесуэле.

Совокупный ВВП по паритету покупательной способности четверти наиболее экономически свободных стран в семь раз превышает аналогичный показатель для последней четверти рейтинга. Он составил 40 376 долларов против 5 649.