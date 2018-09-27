Блащак: Создана рабочая группа по размещению постоянной базы США в Польше 27.09.2018, 12:59

Мариуш Блащак

Фото: Adam Guz /East News

В Польше есть много мест, где могла бы размещаться база.

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак сообщил о создании польско-американская рабочей группы по вопросам размещения постоянной базы США в Польше, сообщает «Польское радио».

Польско-американская рабочая группа обсуждает детали потенциального размещения в Польше постоянной базы войск США. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак. По его словам, рабочая группа была создана в рамках соглашения Минобороны Польши и Пентагона.

«Это рабочая группа, которая обсуждает детали. Первая встреча ее представителей состоялась две недели назад. Мы открыты по отношению друг к другу. Дискуссия продолжается», - отметил министр.

Мариуш Блащак отметил наличие большого количества мест в Польше, где могла бы размещаться военная база США. Глава Минобороны Польши отказался раскрывать детали, отметив при этом, что Польша располагает достаточными средствами, чтобы обеспечить размещение на своей территории американской базы.

Завтра, 28 сентября, в Варшаве начнется трехдневное заседание Военного комитета НАТО. По словам Мариуша Блащака, оно будет посвящено реализации положений июльского саммита Североатлантического союза, а также анализу ситуации в Европе.