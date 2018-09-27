Lufthansa угощает пассажиров пивом в честь Октоберфеста 1 27.09.2018, 13:12

Cтюардессы оделись в баварские карнавальные костюмы.

Авиакомпания Lufthansa отметит Октоберфест с пассажирами — прямо во время полета. На рейсах из Мюнхена в Сингапур (25 сентября) и в Шанхай (6 октября) путешественников будет обслуживать экипаж в карнавальных баварских костюмах, а любителям пенного предложат свежее разливное пиво из бочек — по традициям 60-х годов, пишет tio.by.

Также для бизнес-класса составлено специальное меню — совместно с шеф-поварами LSG Sky, которое включает тартар из говядины с трюфелем и форель под соусом из рислинга и баварского крема с фисташковым песто. До конца октября праздничное меню будут предлагать пассажирам бизнес-класса на всех межконтинентальных рейсах авиаперевозчика. Сотрудники Lufthansa в традиционных праздничных костюмах — сине-серебристых дирндлях и темно-синих ледерхозе — ждут пассажиров в терминале 2 аэропорта Мюнхена.

Карнавальная одежда была сшита по индивидуальному заказу дизайнерским бюро Angermaier. По случаю празднования Октоберфеста лаунжи Lufthansa в аэропортах украсили в соответствии с баварскими традициями, а посетителям предлагают блюда традиционной кухни — утку по-деревенски, запеченные абрикосы под ванильным муссом и разливное пиво.