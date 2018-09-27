Лидия Морозова вышла в полуфинал парного разряда на турнире в Ухане 27.09.2018, 13:21

Белорусско-японский дуэт выбил посеянную под 1-м номером дуэт.

Белорусская теннисистка Лидия Морозова вместе с японкой Сюко Аоямой вышли в полуфинал парного разряда на турнире серии «Премьер» в китайском Ухане, пишет tut.by.

В четвертьфинальном поединке Лидия Морозова и Сюко Аояма взяли верх над посеянным на турнире под 1-м номером дуэтом Тимеа Бабош (Венгрия) / Кристина Младенович (Франция) — 6:2, 7:5.

В предыдущих матчах белоруска и японка обыграли пары Надежда Киченок (Украина) / Анастасия Родионова (Австралия) — 6:4, 6:3 и Арина Соболенко (Беларусь) / Елена Остапенко (Латвия) — 6:4, 6:2.

В полуфинале Морозова и Аояма сыграют против 6-го сеяного дуэта Деми Схюрс (Нидерланды) / Элизе Мертенс (Бельгия).