Задержана глава управления фарминспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава 27.09.2018, 13:25

Людмилу Реутскую подозревают в получении взятки.

Главное управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси задержал начальника управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмилу Реутскую по подозрению в получении взятки.

Об этом tut.by сообщил источник в отрасли и подтвердили в ГУБОПиК.

Возбуждено уголовное дело по статье 430 Уголовного кодекса - получение взятки.

Напомним, 25 июня председатель КГБ Валерий Вакульчик сообщил о том, что комитет вскрыл масштабную коррупционную схему в сфере здравоохранения Беларуси, задержаны несколько десятков человек.

В их числе — директор центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров, директор предприятия «Белмедтехника» Александр Шарак, начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак и начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Алексей Еськов.

Позже стало известно о задержании заместителя министра здравоохранения Игоря Лосицкого, главврача Минской областной больницы Андрея Королько, директора Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии Александра Белецкого, главного врача 9-й больницы Валерия Кушнеренко и заведующего эндоскопическим отделением Андрея Савченко. В середине августа нескольким задержанным изменили меру пресечения.

Из представителей крупного частного бизнеса летом были задержаны владелец «Искамеда» Сергей Шакутин и председатель совета директоров крупнейшей частной аптечной сети «Аптека групп» Леонид Томчин, которому в сентябре изменили меру пресечения. По информации tut.by, всех их подозревают в даче взятки.