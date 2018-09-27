«Все пережила – и голод, и разруху, но как в таких условиях жить?» 3 27.09.2018, 13:43

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Фото: Павел МАРТИНЧИК

Репортаж из дома с самыми дешевыми квартирами в Минске.

Двухэтажная сталинка в переулке Минина, 6 неподалеку от станции метро «Михалово» была построена в 1953 году - она ровесница «Ворот города» возле вокзала и «писательского» дома на Карла Маркса, 36. Только если квартиры в двух последних домах сейчас считаются элитными и ценник на них стартует от $150 тысяч, то дом на Минина с такими же высокими трехметровыми потолками в квартирах и толстыми стенами известен тем, что еще недавно там можно было купить самую дешевую в Минске квартиру - за $22 тысячи, пишет kp.by.

«Унитаз установили на кухне»

Объяснение этому простое: когда-то дом был общежитием Комбината силикатных изделий - без водопровода, канализации и газа. Со временем комнаты общаги перестроили в квартиры, но и сейчас, спустя 65 лет, в некоторых из них люди все так же живут без удобств. Остальные обустроили свое жилье как сумели: например, у людей унитазы и душевые кабины стоят в кухнях или в зале.

- Мы удобства в квартире сделали: сами провели воду и канализацию, - говорит одна из жительниц Светлана. - Унитаз установили на кухне - я там и кушаю, и в туалет хожу, и купаюсь. Газ у нас привозной, в баллонах. А раньше вообще без удобств жили. Общественный туалет - в 200 метрах от дома. Когда я вышла замуж и переехала сюда, тяжело было привыкнуть. К маме ездила мыться. Сначала со свекровью жили, потом она ушла - и я стала в двух комнатах хозяйкой. Раньше здесь было 32 комнаты по 17 метров, а потом их объединили по две и сделали квартиры по 34 квадрата.

Дом выглядит печально: местами облупившийся фасад, в коридорах склад ненужных вещей: от рукомойника до старых диванов. На веревках в коридоре развешано белье - вот детская одежда, а вот покрывало с логотипом «Шанель». Во дворе колонка с водой и общественный туалет. По словам местных жителей, в доме ни разу не было капремонта.

- Но мы же отчисления делаем! - возмущаются жильцы. - Говорим: если ничего не делаете, верните нам эти деньги, и мы сами отремонтируем дом. Но нет...

Говорят, что дом может пойти под снос: в 2015 году в райисполкоме было собрание, на котором поднимался этот вопрос. Но снесут или нет - жильцы так и не знают.

«Ездим мыться в баню, на душевую кабину места нет»

Соседка Светланы Алла тоже провела воду и сделала канализацию в квартире. Она разрешила нам заглянуть к ней в гости. Справа от прихожей видим комнатку примерно 2 х 2 метра, где уместились кухня с плитой и мойкой, унитаз и стиральная машина.

- Я живу здесь с 1979 года, - говорит хозяйка. - Эту квартиру получила моя свекровь, когда работала на силикатном комбинате. Я вышла замуж и осталась тут. В коридоре стояли керогазы, на них еду готовили. Ни туалета не было, ни воды. В комнате стояло ведро с водой, туалетное ведро, тут же рядышком стол, на котором кушали, и две кровати, шкаф. Так и жили. В хате стирали, а на улицу ходили полоскаться.

- А зимой?

- Надевали рукавицы-спецовки и шли полоскать белье. А представьте, как идти зимой в туалет! Ладно днем, а если ночью? Берешь фонарик - и идешь… Но четыре года назад мы провели воду и сделали канализацию, все своими силами. Сначала был скандал, но потом все изменения согласовали. Я бы хотела еще душевую кабину, но мне негде ее установить. Вот так и живем. Конечно, детям хотелось бы что-то лучшее, чтобы не надо было ехать на улицу Московскую в баню мыться. Летом еще ничего, но зимой в мороз приходится мокрыми ехать домой…

А вот в квартире по соседству люди нашли место и для душевой кабины. Стоит она в кухне, рядом с унитазом и плитой. Молодой человек, который здесь живет, говорит, что хочет дождаться, когда дом снесут и его семье дадут новое жилье.

«Мы купили самую дешевую квартиру в Минске»

А на первом этаже кипит ремонт: здесь приобрели жилье молодая пара. Покупка обошлась по смешной для Минска цене: $22 тысячи. В квартире выкрашена белой краской кирпичная стена, уложена плитка на полу, сделан санузел с туалетом и душевой кабиной. Когда мы пришли, хозяйка собиралась фуговать плитку.

- Мы купили эту квартиру больше года назад, - говорит она. - Мы слышали о том, что будет снос, но цена была очень выгодной. Нам понравилось расположение - рядом метро, центр города. Воду и канализацию мы провели сами.

- Вас не испугало, что это старый дом, без капремонта?

- Конечно, первое впечатление - да, пугает. Но плюсов больше: цена, расположение. Сейчас минимум за 35 тысяч можно найти квартиру, причем в ужасном состоянии и далеко от метро, где-нибудь на Автозаводе. А тут до метро «Михалово» 10 минут бодрым шагом. Если дом будут сносить, то, конечно, обидно будет. Тем более что ремонт мы делаем не косметический, мы же тут все разбомбили, полы заливали… Но я думаю, что снос будет нескоро. Многие люди так и живут всю жизнь - им каждый год говорят, что их дома скоро снесут. В любом случае это будет рыночная оценка. На нашем примере многие понимают, что несложно купить дешевую квартиру и сделать в ней ремонт.

По соседству в самой просторной трехкомнатной квартире живет программист Илья и его кот Тимофей. Сделан ремонт, есть приличный санузел.

- Я купил эту квартиру в 2013 году, - говорит Илья. - Здесь не было ни воды, ни ванны, ни туалета. Понравилось качество постройки дома, высокие потолки. К тому же место здесь тихое. Пять лет назад по такой цене можно было однокомнатную малосемейку в Уручье купить. Кого-то отпугивает этот дом, многие говорят - как ты можешь здесь жить? А кто-то говорит, что это необычно - как в советском кино.

Кстати, сейчас таких дешевых квартир в этом доме уже нет - на сайте realt.by на продажу выставлена квартира площадью 34 метра с удобствами за $42,5 тысячи. А вот снять жилье в аренду у молодой пары получилось здесь вполне бюджетно - за 120 долларов. Поэтому они тоже надеются, что дом еще долго не снесут.

«Эти дома строили пленные немцы. А теперь мы тут живем как пленные»

Атмосфера на переулке Минина, где находится этот дом, почти как в деревне. Двухэтажную сталинку окружают частные дома, жители которых при нашем появлении сразу выходят посмотреть: что за новые люди приехали? Оказывается, что эти дома - своего рода общежития, в каждом из них по 4 квартиры. Туалет и водопровод здесь тоже есть не у всех. Местные жители просят написать о том, в каком состоянии находится общественный туалет - такое впечатление, что в нем с 50-х годов так и не делали уборку.

- Эти дома после войны строили пленные немцы, а теперь мы тут живем как пленные, - жалуется одна из жительниц. - У кого деньги есть, те сделали удобства в доме, а остальные ходят в туалет, в который страшно зайти. Я все пережила - и войну, и голод, и разруху, думала, что жизнь лучше будет, но как в таких условиях жить?

Напоследок заглядываем в дом, который невозможно не заметить: дверь покрашена фиолетовой краской, двор украшают лебеди из шин и манекен с розовыми волосами, пышно цветет гибискус. Нас встречает хозяйка в элегантной шляпке.

- Мне восьмой десяток пошел, и я все сделала здесь своими руками: и туалет, и водичку провела, все у нас есть, - говорит Зинаида Иосифовна. - Кто хочет жить красиво, тот все сделает. Здесь самое дешевое жилье было, я $50 тысяч долларов за эту конюшню отдала, но посмотрите, во что мы ее превратили. Я абсолютно довольна этим местом!