Константин Жуковский: Для суда милицейский протокол важнее, чем правда 27.09.2018, 13:50

Константин Жуковский

Фото: «Радыё Свабода»

Независимый журналист оспорил восьмое «незаконное изготовление» продукции СМИ.

27 сентября гомельский фрилансер Константин Жуковский обжаловал постановление районного суда о крупном штрафе за «незаконное изготовление» продукции СМИ, пишет «Гомельская весна».

Напомним, 21 сентября судья суда Центрального района Гомеля Алеся Осипова признала Жуковского в незаконном изготовлении продукции СМИ (статья 22.9 КоАП) и выписала ему штраф в 30 базовых величин (735 руб.).

В административном протоколе, составленном в Кормянском РОВД, речь шла о сюжете под названием «Зачем тот продавец стоит за прилавком? Конец эпохи райпо», в котором освещались как местный райпотребсоюз не в состоянии обеспечить магазины самыми необходимыми продуктами - маслом, сахаром, сигаретами, пивом, мороженым.

Пикантность ситуации заключается в том, что при снятии видеосюжета Жуковский был только водителем автомашины. Видео снимал фрилансер Андрей Толчин, который это сам в суде и подтвердил. Однако судья Осипова проигнорировала свидетельства и наказала его за незаконное изготовление и распространение продукции СМИ.

«По-видимому, для суда милицейский протокол важнее, чем правда», - заявил Константин Жуковский, который в суд пришел в полосатой робе заключенного.

Юрист Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) в Гомеле Леонид Судаленко, который помогает фрилансерам защищать право на информацию заявляет, что попытки государства разделить информацию на «законную» и «незаконную» неправомерны.

«Само понятие «средств массовой информации» бесповоротно устарело. А свобода слова – это то, на что не нужно спрашивать разрешения у государства», - добавил юрист.

Суды Гомельской области на основании милицейских протоколов по ч. 2 статьи 22.9 КоАП в текущем году присуждали фридансеру Жуковскому восемь штрафов на общую сумму 6 748,5 рублей. Он просит вышестоящий суд отменить постановление районного суда и прекратить дело.