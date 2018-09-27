Питров и Баширов 8 Аркадий Бабченко

27.09.2018, 13:58

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Аркадий Бабченко

Фото: gordon

Боже, какие же они тупые!

Слушайте, ну что вы, в самом деле. Беллингкэт, Чепига, полковник, ГРУ, паспорт, шпиль, Солсбери, камеры, проститутка, паспорта с одинаковыми цифрами, рейс "Аэрофлота", два обратных билета, перепутали мусорку с боксом для сэконд-хэнда, Черногория, телефон Минобороны, засветились везде, где только можно - боже, какие же они тупые, как так можно, это же ГРУ, это же разведка, ну не может же такого быть!

Мне вот на девяносто девять процентов стало все понятно сразу же, как только я увидел фамилию "Боширов". Уже тогда можно было материться и бить головой об стену, вырывая из макушки волосы пучками со стоном "тупыыые, ну тууупыыые".

Это из той же серии, как они в своих пресс-релизах еще по Чечне писали "Хоттаб". Или "Введенское ущелье".

Нет имени "Бошир". Есть Башир.

В России есть десяток искаженных Бошировых.

И как грязи Башировых.

Если ты хочешь спрятаться среди ворон, лучше быть черным.

Нет, это не тонкая спецоперация для усиления достоверности.

Да, они настолько тупые, что просто банально не могут правильно писать имена. Они тупо не знают операционного поля, на котором работают. Еще удивительно, почему не "Питров".

Питров и Боширов. И штоп никто ни дагадался.

Это их фирменный почерк.

Уже лет двадцать.

Руконогие.

Аркадий Бабченко, «Фейсбук»