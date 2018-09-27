В пенсионных фондах сгорело еще 30 миллиардов накоплений россиян 27.09.2018, 14:28

Большая часть фондов преднамеренно обанкротились.

Три из десяти крупнейших крупнейших негосударственных пенсионных фондов России продолжили терять накопления населения в 2018 году, пишет finanz.ru.

Два фонда группы "Открытие", НПФ, ранее принадлежавший скрывающемуся в Лондоне миллиардеру Бориса Минца, а также еще два фонда за пределами первой десятки - за полугодие суммарно принесли клиентам 29,5 млрд рублей убытка от инвестирования пенсионных средств, следует из данных РИА Рейтинг.

Максимальные потери зафиксировал НПФ "Будущее" - некогда "жемчужина" пенсионной империи Минца, в августе отданная миллиардером за долги кипрскому офшору Riverstretch Trading & Investments (RT&I).

Фонд, куда 4,5 миллиона россиян отнесли 295,9 млрд рублей накоплений, показал отрицательную доходность в 6% за январь-июнь, растеряв 17,8 млрд рублей.

Фонд "Лукойл-гарант", занимающий 6-е место в стране с накоплениями в 267,1 млрд рублей и 3,6 млн человек клиентов, получил убыток в 1,7%, или 4,5 млрд рублей.

НПФ "Электроэнергетики", замыкающий топ-10 по России с накоплениями на 127,3 млрд рублей, получил 4,7% убытка, или 5,09 млрд рублей в денежном выражении.

Лидером антирейтинга стал еще один бывший фонд Минца - НПФ "Социальное развитие" (26-е место по РФ), показавший отрицательную доходность в 17,4%. Это соответствует суммарному убытку в 1,6 млрд рублей.

Из НПФ "Образование" испарилось 504 млн рублей накоплений при отрицательной доходности в 9,7%.

По данным АСВ, на март более 30 пенсионных фондов в России находилось в процессе ликвидации, а у пяти из них были выявлены признаки преднамеренного банкротства.

В общей сложности 34 лопнувших фонда остались должны 96 миллиардов рублей, к ним предъявлено 2,2 миллиона требований от кредиторов, подавляющее большинство которых - клиенты, размещавшие пенсионные деньги.