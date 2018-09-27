Активистка из Светлогорска: Власти провоцируют нас на новый флешмоб 27.09.2018, 14:30

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Фото: svaboda.org

Местные чиновники действуют не по закону.

Светлогорский райисполком отказал в очередной раз в проведении в городе митинга по проблемам, связанным с работой завода беленой целлюлозы (ЗБЦ), построенного китайскими специалистами, сообщает «Гомельская весна».

Заявку на 29 сентября подавал активист инициативной группы по контролю за работой завода беленой целлюлозы (ЗБЦ) Анатолий Змитрович.

"В указанное время - с 16.00 до 18.00 29 сентября - на стадионе будет проходить запланированное ранее мероприятие - Республиканское легкоатлетическое спортивно-массовое мероприятие" 300 талантов для Королевы"... В связи с этим райисполком отказывает Вам в проведении массового мероприятия", - сообщает заявителю заместитель председателя Светлогорского райисполкома Константин Петровский.

Короче, "Извините, вам отказано!".

А дальше власти просят Анатолия Змитровича не волноваться из-за отказа в проведении митинга, поскольку чиновники держат все под своим контролем:

"Органами власти уделяется пристальное внимание вопросам безопасности при вводе в эксплуатацию вышеуказанного объекта ... Сведения о экологической ситуации регулярно обновляются на официальных сайтах в районной газете и на других информационных ресурсах".

Правозащитница Елена Маслюкова называет решение об отказе в проведении митинга правовым насилием:

"Разве только дурак после такого ответа не заметит системы в действиях исполнительной власти Светлогорска. Отказывают людям в реализации их конституционных прав, чем провоцируют самоорганизацию на флешмоб, а после среди людей ищут организаторов, вместо того, чтобы искать их в здании райисполкома. Протоколы на людей составляют, тащат в суд, запугивают по месту работы или учебы. Власти действуют не по закону. Это очевидное правовое насилие."

Напомним, 15 сентября на Центральной площади Светлогорска состоялся флешмоб против запуска завода беленой целлюлозы. В итоге задержали несколько человек, а на Анатолия Змитровича и Елену Маслюкова завели административные дела, постановления по которым будут вынесены 3 октября.