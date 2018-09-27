Почему силовики помогли раскрыть Петрова и Боширова? 9 27.09.2018, 14:32

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Петров и Боширов в Лондоне, 4 марта 2018 года

Фото: AFP

Cоавтор расследования поделился интересными фактами.

Сотрудники ФСБ ищут тех, кто сдал журналистам анкеты Александра Петрова и Руслана Боширова, из-за проведения операции исчезли предложения "пробить по базам" определенных людей, утверждают источники "Росбалта", cообщает "Настоящее время".

Сергей Канев, журналист центра "Досье" и соавтор расследования о документах предполагаемых отравителей Сергея Скрипаля, узнал, что управление "М" Федеральной службы безопасности России (противодействие коррупции в правоохранительных органах – НВ) проводит доследственную проверку. Канев считает, что может стать обвиняемым, если после проверки дело все же возбудят.

"Как там уголовное дело будут выруливать? Если дана команда сверху нас упаковать, то это "Разглашение гостайны", самая легкая статья – это "Разглашение персональных данных". Но поскольку это не участковый занимается по месту жительства, а Управление "М" ФСБ, то, видимо, там настроены серьезно. И авторов расследования, а они знают двоих – меня и Романа Доброхотова из Insider, нас могут привлечь", – сказал Канев в разговоре с Настоящим Временем.

The Insider и Bellingcat выпустили три части расследования об Александре Петрове и Руслане Боширове.

• В первой публикации они подтвердили причастность двоих россиян к спецслужбам.

• Во второй установили, какие страны Европы Петров и Боширов посещали до Великобритании. Расследователи предположили, что Петров и Боширов причастны к попытке кражи данных из лаборатории в швейцарском городе Шпиц, а также к взлому компьютерных систем Всемирного антидопингового агентства.

• В третьей части – выяснили, что "Руслан Боширов", которого Великобритания обвинила в отравлении Скрипалей, – это полковник ГРУ Анатолий Чепига, который родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка на китайско-российской границе. Окончил с отличием Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище, где готовили в том числе офицеров спецназа ГРУ.

"Несомненно, я еще раз убедился, что мы шли в правильном направлении: и Боширов, и Петров являются кадровыми офицерами ГРУ – если использовать старое название организации", – пояснил Канев.

В результате отравления "Новичком" бывшего сотрудника российской военной разведки в Солсбери состоялась крупнейшая высылка россиян в истории дипломатических отношений, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Она уточнила, что 28 стран выслали 150 российских разведчиков.

Карточки Петрова и Боширова продали полицейские, сказал "Росбалту" источник. Он обещал, что к виновным "будут приняты очень серьезные меры". Руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков предупредил возможных фигурантов этого дела из силовых структур, что их, скорее всего, будут пытать, выбивая показания, и заранее предложил помощь.

"В случае пыток главное – получить медицинские документы с описанием телесных повреждений. Фельдшер ИВС, медик в СИЗО при доставлении, можно даже детальный опрос адвокатом с последующим заключением судебного медика, если иначе никак. Лучше всего, конечно, "скорую" вызвать, но могут не допустить", – посоветовал юрист в своем телеграм-канале.

Сергей Канев подтвердил НВ, что источниками его расследования действительно были действующие сотрудники силовых структур.

"Я обращался к своим источникам, в том числе в МВД и ФСБ, когда проверял все данные. Я не думаю, что их вычислят, там ребята тоже не дураки сидят", – сказал Канев.

Он объяснил, почему некоторые силовики готовы помогать журналистам в расследованиях.

"Не все фсбшники или менты такие ярые "государственники", "патриоты". Многие понимают, что в стране творится. Я сейчас делаю большое расследование о ГРУ вообще, чтобы мы, читатели и налогоплательщики, знали, что это такое. И мне помогает бывший сотрудник ГРУ, который так и сказал: "Мы, служба, деградируем вместе со страной, – говорит. – Обидно". В принципе он и тогда, при Советском Союзе, был не в восторге от того, что творится. Я сейчас изучаю сводки какие-то оперативные, истории выслушиваю. Такой же бардак, такая срань и пьянь, извините за выражение, как в ФСБ или МВД", – рассказал Канев.

По его словам, сотрудникам спецслужб непонятно, почему на секретные мероприятия тратятся миллионы рублей, а раскрыть действующего разведчика ГРУ, ФСБ или ФСО может "любой пьяный или коррумпированный гаишник".

Руслан Боширов и Александр Петров – двое россиян, которых власти Великобритании подозревают в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

• 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Петров и Боширов – гражданские лица.

• 13 сентября телеканал RT опубликовал разговор с двумя людьми, которые представились Петровым и Бошировым. На вопрос о том, что они делали в марте в Солсбери, оба ответили, что ездили туда как туристы посмотреть на "знаменитый собор", который известен "своим 123-метровым шпилем". "Мы предприниматели средней руки", – рассказали "Петров" и "Боширов".

• 14 сентября Bellingcat и The Insider опубликовали совместное расследование, частью которого было досье Федеральной миграционной службы на Александра Петрова, взятое из базы данных ФМС, к которой имеют доступ только сотрудники МВД. На нем стоит штамп "Сведений не давать. Совершенно секретно", а в самом досье нет ни истории получения других национальных и загранпаспортов, ни истории регистраций по разным адресам.

• 15 сентября документ о выдаче российского паспорта Руслану Боширову, имеющий такие же пометки, как и у Петрова, опубликовало издание "Проект".

Прокуратура Великобритании считает, что Петров и Боширов прилетели в Великобританию 2 марта 2018 года по российским паспортам, но были ли они выписаны на их настоящие имена – пока неизвестно. Отравляющее вещество "Новичок" они ввезли в поддельном флаконе туалетной воды Nina Ricci.

Жертвами "Новичка" стали сам Сергей Скрипаль и прилетевшая к нему из Москвы дочь Юлия. Скрипалям удалось выжить. 30 июня недалеко от Солсбери "Новичком" отравились еще два человека, британцы Дон Стерджесс и Чарли Роули. Полиция считает, что флакон духов, использованный россиянами, который они выбросили, нашел местный житель Чарли Роули и подарил его подруге Дон Стерджесс. Женщина скончалась, Роули находится под наблюдением врачей.