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На Полесье часть зарплаты начали выдавать сертификатами

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  • 27.09.2018, 14:41
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Отовариться на них можно только в сети магазинов своего предприятия.

В редакцию «Салідарнасці» обратился читатель Александр. Его знакомый из Лунинца рассказал о том, что в Лунинецком райпо озаботились реализацией товаров собственной сети, и всех работников обязали приобрести в счёт заработной платы следующего месяца сертификаты на 40-70 рублей.

«Именно обязали, под подпись в ведомости, — написал Александр в письме. — Можно было, конечно, и отказаться работнику в этом участвовать, но тогда надо написать заявление об увольнении. И пытаться искать в этом тридцатитысячном городке работу, с поиском которой тут, мягко скажем, не сладко.

Суммы каждого сертификата 10, 20 и 30 рублей. Интересно ещё и то, что у каждого сертификата срок годности до конца текущего месяца! Это целых две недели!! Не успел на эту сумму закупиться в магазинах райпо — деньги, которые ты ещё не получил, но уже заработал, пропадают».

Александр пишет, что у работников Лунинецкого райпо два вопроса к руководству: «Почему за них решают, что им и где покупать за их же деньги? Когда проблемы с реализацией на предприятии руководители начнут решать, находя разумные и человеческие методы, а не способом паразитирования на своих сотрудниках?»

«Салідарнасць» обратилась к директору филиала «Продтовары» Лунинецкого райпо Григорию Насене:

— Скажите, правда ли, что руководство обязало работников приобрести сертификаты райпо на 40-70 рублей?

— Я, например, сотрудник райпо и взял бы сертификатов и на 500 рублей. Какая разница, рассчитался я деньгами или сертификатом?

— Обязаны сотрудники их покупать?

— Их не надо покупать. А что, не берут в счет зарплаты на предприятиях наших — всех почти? Надо своего производителя поддерживать. Это то же самое, что дисконтная карта. Карты выдают и привлекают покупателей все сети наши. Ну что, не так?

Все преференции, чтобы не ходили в райповские, а ходили в еврооптовский. Машины-квартиры разыгрывают для чего? Чтобы все бежали в «Евроопт»!

— Получается, это ответ «Евроопту»?

— Мы все живем одинаково под одним небом. Каждый свое защищает. Наши сотрудники должны быть сотрудниками райпо, а не «Евроопта».

— Так люди обязаны брать сертификаты?

— Их никто не обязывал!

— Это рекомендация?

— Можешь брать, можешь — нет.

— Ничего не будет сотруднику, если откажется?

— А кто кого наказал за это?

— Вот у вас хочу спросить. Не уволили никого за это?

— Я не знаю, это уже муть какая-то. Позвоните в райпо.

— У сертификатов срок годности две недели. А правда ли, что если не успел ими воспользоваться, деньги пропадают?

— Вы же сами знаете, один поход в магазин будет все 50 рублей. О чем вы говорите? Вы как с луны свалились! Сами знаете, пойдете в магазин, не меньше 10 рублей отдадите.

— Правильно я вас поняла, сотрудникам рекомендовано брать сертификаты, но они не обязаны этого делать?

— Я это не принимал, и вы меня больше ничего не спрашивайте.

Директор филиала «Общепит» Лунинецкого райпо Валентина Швед в комментарии «Салідарнасці» подтвердила информацию о том, что с сентября на предприятии были выпущены сертификаты для работников.

— Практикуют это везде, вот и мы решили один раз попробовать, — рассказала собеседница.

По словам Валентины Швед, основная причина, по которой выпустили сертификаты, — «то, что у нас оборот плохо идет».

— Кто поможет тебе, если не сам себе, — рассуждает директор.

Сертификаты работникам выдают в счет будущей зарплаты, добавила Валентина Швед.

— Аванс — это неплохо. Поддержка работников и предприятия. Все равно же молоко везде стоит одинаково. Печенье, сметана, творог — это каждый день нужно.

В коллективе филиала «Общепит» сертификаты приняли нормально, говорит директор: «У меня не было никакого шума».

— Среди работников есть два человека: один не полностью выбрал (сумму сертификата — прим. «С»), второй просто не выбрал. Мы возвратили деньги. Ничего страшного тут нет.

Валентина Швед подчеркнула: сертификаты получают добровольно: «Никаких вопросов и проблем с теми, кто не хочет их брать».

Директор «Общепита» не связывает распространение сертификатов с конкуренцией с «Еврооптом».

— Не сильно мы с ними конкурируем. «Евроопт» у нас на окраине. Я там один раз побывала: три расчетных узла вместе, места мало, скученно, и цены там нисколечко не ниже.


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