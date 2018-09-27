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Премьер Армении - в эконом-классе. Потому что это мой премьер!

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  • Николай Петросян
  • 27.09.2018, 14:44
  • 2,885
Никол Пашинян
Фото: РИА «Новости»

Важно продолжать ломать стереотипы.

В очередной раз повторюсь, важно, чтобы Никол продолжал ломать стереотипы в мышлении нации и своим примером менял систему ценностей, которая ориентирована на микс роскоши азиатских монархов и советской номенклатуры.

Помню, как два года назад летел из Нью-Йорка в Москву одним рейсом с экс-министром иностранных дел Налбандяном. Тот летел в бизнес-классе, а количество огромных одинаковых коробок, которые привезли на регистрацию на двух тележках, поражало воображение. Впрочем, возможно, это были книги или дипломатический груз.

Николай Петросян, «Фейсбук»


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