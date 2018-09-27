«Завтра» — его любимое слово»: как белорусы оставались без ремонта из-за одного строителя 4 27.09.2018, 14:54

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Только в Борисове его ищут более 20 человек.

В начале этого года более 20 борисовчан обратились в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по подозрению в мошенничестве на директора частной строительной фирмы «Артаника». Граждане обвиняют Сергея М. в том, что он брал предоплату за строительные услуги и материалы, но полностью обязательств своих не исполнял. Дело завели и передали в Следственный комитет. В редакцию потерпевшие обратились после того, как их уведомили о приостановлении расследования: «Неужели ему все сойдет с рук, почему он до сих пор на свободе?» Выяснилось, что подозреваемый известен своими методами работы не только в Борисове, но и в Жодино, Минске, Гомеле и даже Киеве, пишет tut.by.

«В Борисове — больше 20 человек потерпевших»

Все истории о незаконченном ремонте и потерянных деньгах начинались примерно по одному сценарию: заказчики находили строительную фирму по объявлению, заключали договор и отдавали предоплату за стройматериалы и работу. Свои обязательства строители выполняли лишь частично, в указанные в договоре сроки не укладывались, выданные на материалы деньги не возвращали.

Судя по количеству потерпевших только в Борисове, фирма «Артаника» работала не жалея сил, бралась за любой ремонт. И похоже, что ее директор Сергей М. предлагал такие условия, которые всех устраивали. Бюджеты были тоже разные: и на тысячу рублей, и на 25 тысяч. Среди заказчиков — много пенсионеров.

Многие ремонты закончились обращением в суд — люди, устав ждать и верить обещаниям, требовали расторгнуть договор на выполнение работ и возвратить уплаченную ими сумму.

Сергей М. ни на одном судебном заседании не появился. Впрочем, и судебные решения (а они были не в его пользу) не исполняет.

— Старый дом родителей в дачном поселке под Борисовом требовал серьезного ремонта, — рассказывает Михаил, один из обратившихся в редакцию. — Купился на рекламу фирмы: «делаем ремонты от А до Я, работы выполняются профессионалами качественно и в срок, цены на стройматериалы — от производителя». Приехал Сергей М., который представился замдиректора ООО «Артаника». С ним оговорили объемы работ, заключили договор и я передал ему аванс за работы — 9 тысяч рублей. На даче появились строители, начали демонтаж. После этого я передал 25 тысяч рублей на окна, двери, кровлю и другие стройматериалы.

По подсчетам Михаила, с апреля по октябрь 2017 года на стройплощадку было доставлено материалов всего лишь на 6600 рублей. Сергей М. успокаивал заказчика — остальное закупил, но хранится на складах.

— Я не глупый человек, чтобы доверять каждому попавшемуся, но в августе заболела мать, и я был при ней постоянно, стройку не контролировал, — говорит Михаил. — А в октябре я увидел, что ремонт далек от завершения, материалов нет, строители не работают. Сергей много обещал, клялся все доделать, но ничего не произошло.

Его принцип такой: в самом начале сделать что-нибудь самое простое, показать, что процесс пошел. А дальше он забирает деньги на материалы и все останавливается. На видео я запечатлел те работы, которые он выполнил. Теперь видеозапись будет доказательством для экспертов.

В суде я уже был,и решение в мою пользу, но денег мы не смогли вернуть. На ответчике и его фирме ничего нет. Но в это же время выяснилось, что обманутых людей в Борисове — десятки. Многие из них поодиночке писали заявления в милицию, но им отказывали в возбуждении уголовного дела. Тогда мы объединились и пришли все на прием к руководству РОВД — нас было больше 20 человек. И наши заявления приняли. В феврале 2018 года материалы были переданы в Следственный комитет, а 12 марта было возбуждено уголовное дело.

Следователю на очной ставке Сергей М. говорил, что ему просто не повезло — вот такой, мол, я нерадивый бизнесмен. От обязательств он не отказывается, говорит, все отдам. К следователю приходил как на прогулку — ни бумаг, ни документов с собой не было. Мы надеялись, что скоро расследование закончится и мы все же увидим его в суде. Но этого не произошло. Более того, он на свободе.

А в августе нас уведомили, что производство по уголовному делу приостановлено в связи с тем, что нужно произвести строительную экспертизу. То есть ее назначили уже тогда, когда многие потерпевшие закончили ремонты — нельзя же столько жить в разрухе и грязи.

— Сергей М. продолжает работать, — говорит Михаил. — У нас в общей группе в Viber недавно добавилось еще несколько человек из Жодино, Минска. А еще из Гомеля, куда он переместился и оказывает строительные услуги уже как индивидуальный предприниматель.

«Его любимое слово — завтра»

Сергей М. в этом году успел поработать и в Жодино — там теперь ждут экспертов двое потерпевших.

— У меня был незаконченный ремонт — предыдущего строителя пришлось выгнать, — рассказывает свою историю Ирина из Жодино. — В рекламной газете нашла объявление строительной фирмы. Позвонила. Чуть ли не на следующий день приехал Сергей М., который пообещал довести ремонт до конца. Подписали договор, я передала ему аванс и деньги на закупку материалов. Уже на следующий день появился рабочий, который разобрал пол. А дальше начались проблемы — стройматериалы Сергей М. не закупил, со строителями не расплачивался, ремонт остановился. Каждый день он «кормил завтраками», просил выдать ему еще аванс.

«Приложение к договору»: перенос сроков и новый аванс на 540 рублей

Несколько раз Ирина поддавалась на уговоры и деньги давала под расписку. Но работы не сдвинулись с места. В итоге хозяйка вечного ремонта потребовала расторгнуть договор и вернуть ей деньги. Сергей М. пообещал, что вот-вот с ним расплатится «очень богатая минчанка» за ремонт квартиры и тогда он деньги отдаст. Но чуда не произошло.

— Чтобы закончить ремонт, пришлось брать кредит и нанимать других строителей — жить в вечной грязи и ждать, что деньги вернутся, уже не было сил. Теперь ждем экспертов, которые должны определить, какие объемы работ должен был выполнить Сергей М. и сколько сделал на самом деле.

Отметим, что на момент написания статьи строительно-технические экспертизы были назначены, на объекты уже выезжали эксперты.

Минские дела

— Фирму «Артаника» нашел по объявлению в 2016 году, — рассказывает Петр, владелец квартиры в Минске. — Сергей М. приехал вовремя, привез с собой специалистов, определили объемы работ, стоимость, порядок оплаты и сроки. Все это нашло отражение в договоре. А дальше началась канитель с затягиванием сроков работ, проблемами с материалами. И это при том, что деньги на штукатурку, шпатлевку, плитку и сантехнику я передавал Сергею М. под расписки. Первый его строитель поработал дней пять и уехал. Как он мне объяснил — ему не заплатили за работу. Потом стройка постоянно стопорилась — Сергей М. не подвозил стройматериалы. Все обещал, обещал… В итоге сроки договора вышли, ремонт не сделан. По хорошему, нужно было заказать экспертизу, чтобы зафиксировать, какой процент работы он сделал. Но я обратился в суд, который вынес решение, по которому Сергей М. мне должен 3 тысячи рублей. Но когда я их получу — неизвестно. Ни на нем, ни на фирме ничего нет.

При этом Сергей не отказывается от долга, говорит, что заплатит. Когда его стали вызывать в милицию, он мне даже перевел 300 рублей, чтобы показать, что он отдает долги. Но больше от него ни копейки не получил. Я знаю еще 5−6 человек в Минске, которые имели отрицательный опыт работы с фирмой «Артаника», но дело до суда они не доводили.

Заявление в милицию Петр не подавал — говорит, что его суды уже утомили.

Город новый, схема старая?

После публикаций в местной прессе о фирме «Артаника» и возбуждении против него уголовного дела Сергей М. исчез из Борисова. Теперь он работает в Гомеле. Правда, уже не как директор строительной компании, а как индивидуальный предприниматель. Он продолжает оказывать строительные услуги по старой схеме: сегодня деньги, а завтра стройка без гарантий завершения и обещания.

— Моя история похожа на другие: нашел строителя по объявлению, нужно было разобрать пристройку к частному дому и построить новую из газосиликатного блока, — говорит гомельчанин Андрей. — Он быстро приехал, показал документы на ИП Сергея М., пообещал все быстро сделать, подписали договор. Я выдал ему предоплату на материалы и аванс на работы.

Старую пристройку разломали очень оперативно, но когда дело дошло до строительства, то темпы резко упали. Сменилось три бригады — строители жаловались Андрею, что Сергей М. им не платит.

В таком виде строители Сергея М. оставили пристройку заказчика из Гомеля. На крышу не хватило сил

— У него постоянно какие-то проблемы — то машины нет для доставки, то дождь, то строитель заболел. На закупку стройматериалов я передал больше тысячи рублей, а он привез всего на 200. В договоре был указан срок строительства — один месяц. Но за это время даже половины не сделано. Я позвонил Сергею М. и уведомил, что хочу отказаться от его услуг и расторгнуть договор. Тогда еще было желание мирно решить вопрос — мы даже договорились, что он мне возвращает 1200 рублей (за материалы и частично аванс за работы). Он со всем согласился, но деньги так и не отдал. А недели три назад я узнал про его деятельность в Борисове и написал заявление в милицию, жду ответа.

Андрей обратился сначала в общество защиты потребителей, а потом в суд — рассмотрение дела назначено на 17 октября.

Добавим, что нам удалось связаться и с другими гомельчанами, которым оказывал услуги Сергей М.: ремонты проходили в нервной обстановке, сроки затягивались, но в итоге их истории разрешились мирно.

Поисковик до Киева доведет

Интернет-поисковики нашли следы белорусского предпринимателя в Киеве. Здесь он работал до 2016 года. И судя по откликам на различных форумах, со многими клиентами он расстался со скандалом. Основная претензия к нему — невыполнение договорных обязательств. На одном из форумов есть любопытная запись, в которой говорится о поиске людей, которые имеют претензии к Сергею М. для коллективного обращения в полицию. В общем, в Киеве борисовского бизнесмена помнят и ждут.

«Я не белый и пушистый»

Найти и поговорить с человеком, на которого имеют «зуб» столько людей, не составило труда. Сергей М. не прячется, на телефонные звонки отвечает. В телефонном разговоре с журналистом он рассказал, что продолжает работать «по всей Беларуси».

По каждому случаю обращения недовольных заказчиков в суд у него есть возражения.

— У Ирины из Жодино мы работали, ремонт практически закончили, но не сошлись в сверке, это спорный вопрос, он еще не закрыт, — комментирует Сергей М. — Я крайне недоволен, как она платила, она же недовольна сроками работ. С моей точки зрения, баланс в мою пользу, как минимум, я ей не должен. Проблема и в том, что Ирина считала так, как она хотела, некоторые материалы забывала. Все чеки у меня есть и готов показать их в суде. Но я не получил пока ни одной повестки.

По поводу незавершенного ремонта дома Михаила Сергей Максимов пояснил, что сроки срывались из-за дополнительных объемов работ, но с решением суда, по которому он должен выплатить более 30 тысяч рублей, он не согласен.

— Когда речь идет о стройке, то есть платеж и есть работа. Если бы мы пришли и ничего не сделали, то все понятно, можно идти в суд и выигрывать его без экспертиз. А так две трети дома было построено и отгружена куча материалов. И как суд без экпертизы, не выслушав меня и не изучив документы по иску Михаила, принял решение в его пользу?

— Почему вы не являлись на судебные заседания?

— Компания «Артаника» в это время (когда назначались судебные заседания. — Прим. REALTY.TUT.BY), из-за того, что в помещении текла крыша, по юридическому адресу не находилась. Поэтому извещений не получал. В ходе проверки этот факт был доподлинно установлен. Поэтому разбирательство сейчас идет. Я не хотел бы комментировать, в каких инстанциях, но в любом случае я готов к компромиссу с каждым из тех клиентов, которые предъявили мне претензии. Я готов признать, что не всегда сроки договоров были выполнены.

— Когда вам передают деньги на закупку материалов, вы их сразу завозите на объект?

— В зависимости от ситуации и согласно технологическому циклу. Например, Михаилу две трети материалов мы завезли, но от некоторых он просто отказался. Например, от фасадных. Они остались мне в подарок в качестве приятного напоминания о нем. А кровлю мы завезли всю. А не успели, потому что были значительно увеличены объемы строительства, трижды делали приложение к договору.

— А что с претензиями Андрея из Гомеля, он тоже неправ?

— Мы построили полностью пристройку, кроме кровли. Но так как Андрей нашел бригаду для продолжения строительства дешевле, мы приняли решение расстаться полюбовно. После сверки мы подсчитали, что я ему остался должен около 400 рублей. Андрей обратился в общество защиты прав потребителей и выставил требования на 6 тысяч белорусских рублей. Естественно, я их не принял и сказал, что будем спорить в суде. Человек дал 1,4 тысячи аванса и получил практически все, что хотел, а теперь выставил счет на 6 тысяч. Я не ведусь на шантаж. Я убежден, что выиграю суд. Заседание, кстати, назначено на октябрь. Этот заказчик также обращался в правоохранительные органы. Они провели проверку и отказали в возбуждении уголовного дела.

— И что, все эти люди, больше 20 человек за два года, зря наговаривают?

— Вы сказали, что за два года накопилось больше 20 претензий. Так я скажу, что за последние полгода, как начались проверки моей фирмы «Артаника», проверены 90 заказчиков. Из них 70 остались довольны. Я не хочу сказать этим, что я такой молодец и эти 20 неважны. Я не белый и пушистый, но есть некий хозяйственный спор, который я готов решать любым законным путем, прежде всего путем переговоров. Если мои оппоненты к ним не готовы, то встретимся в зале суда.

Все проблемы в Борисове начались с личного конфликта с заказчицей, которая попыталась договориться напрямую с подрядчиками. Она долга собирала, а потом распространяла информацию, не соответствующую действительности. Ситуация весьма неоднозначная.

— Вы работаете как ИП?

— Нет, у меня действующая компании ООО «Линэра». «Артаника» сейчас в стадии проверки.

— У вас был бизнес в Украине?

— Был и есть. Это франчайзинг — я свою торговую марку раздал определенным сетям.

(Что это за бизнес и торговая марка, Сергей не рассказал — «коммерческая тайна».)

То, что на украинских форумах о его деятельности много негатива в отзывах, он парировал кратко: «Это свойственно Украине».

— На вас заводили уголовное дело в Украине?

— Нет, информация не соответствует действительности. Мне разрешен въезд в Украину, есть вид на жительство.

О том, разрешен ли ему выезд из Беларуси, Сергей не ответил, сославшись на то, что журналист не вправе задавать такие «личные» вопросы.

От редакции. Теперь жители разных городов Беларуси, которым «посчастливилось» воспользоваться строительными услугами Сергея М., намерены обратиться к прокурору Минской области и в Управление Следственного комитета области. Они хотят привлечь к этому делу внимание в первую очередь для того, чтобы их обидчик получил по заслугам.