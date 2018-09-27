Из семиместного правительства Швейцарии одновременно выходят два министра 27.09.2018, 15:26

Сразу два места в семиместном Федеральный совете станут вакантными.

Министр по вопросам окружающей среды, транспорта, энергетики и коммуникаций Швейцарии Дорис Лойтгард объявила, что в конце этого года уйдет в отставку из семиместного правительства страны, известного как Федеральный совет.

Об отставке Лойтгард стало известно через два дня после того, как о решении уйти из правительства к Рождеству объявил министр экономики Иоганн Шнайдер-Амман, сообщает «Европейская правда» cо ссылкой на The Local.

Новость о решении Лойтгард не стала неожиданной. Ранее она заявляла, что покинет правительство позднее осенью 2019 года. Однако известие об этом подготовило почву для необычной ситуации, когда сразу два места в семиместном правительстве Швейцарии станут вакантными в одно и то же время.

Ожидается, что выборы в Федеральный совет, в который входят представители основных политических партий страны, состоится 5 декабря. Окончательно дату объявят позже.

Лойтгард 12 лет проработала членом Федерального совета Швейцарии. Будучи его старейшим членом, она возглавляет орган.