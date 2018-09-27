ФСБ подставляет ГРУ? 5 Игорь Эйдман

27.09.2018, 15:34

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Игорь Эйдман

Ничего удивительного.

СМИ сообщают, что ФСБ якобы ищет людей, которые слили паспортные данные "Петрова", "Боширова" и Чепиги. Это очевидная подстава для ГРУ. Ведь таким образом ФСБ фактически официально подтверждает подлинность этих данных.

Вообще, есть такое ощущение, что оглушительный провал конкурентов из военной разведки стал большим подарком для ФСБ. Возможно, именно она сама и слила паспортные данные "солсберецких" отравителей. А что вполне в их традиции: сами слили, сами и расследуют.

Ничего удивительного: отношения военной разведки и ФСБ (КГБ) всегда были напряженными, а в последнее время, в связи с обострением конкуренции за сокращающиеся ресурсы, еще ухудшились.

Игорь Эйдман, "Фейсбук"