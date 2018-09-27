Родственники пострадавших от взрыва на «Могилевдреве»: Мы в шоке 3 27.09.2018, 15:32

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Фото: «Радыё Свабода»

О компенсации руководство предприятия пока не говорит.

На предприятии «Могилевдрев» из-за взрыва пострадали шестеро работников. Три из них женщины. Все госпитализированы, сообщает «Радыё Свабода».

Двух человек сначала доставили в ожоговое отделение могилевской больницы № 1, а затем отправили на лечение в Минск. Одну работницу транспортировали вертолетом в столичный госпиталь в день, когда произошло происшествие, - 25 сентября. Ее коллегу - 26-го. На переводе в Минск настояло руководство предприятия. Об этом говорят родственники пострадавших.

Родственники 53-летней работницы предприятия Ирины сообщили, что состояние ее тяжелое. Женщина получили ожоги 61 процента кожи, кроме того, повреждены верхние дыхательные пути.

О том, что произошло в цехе, родственники Ирины не знают. Отмечают, что все очевидцы происшествия сейчас в больнице. О компенсацию предприятиям вреда, причиненного здоровью работницы, пока речи не было.

Еще одну пострадавшую, 47-летнюю Оксану, лечат в Могилеве. С ней виделись родственники. Состояние ее здоровья они считают удовлетворительным.

«У нее нет особых ожогов или других повреждений. Она в шоковом состоянии. Врачи говорят, что опасности ее жизни нет. Она под присмотром. О выписке речи нет пока. Хотим, чтобы она выздоровела. Мы рады, что все обошлось, хотя ситуацией шокированы тоже», - говорит сестра потерпевшей.

О деталях происшествия родственники Оксаны не знают. Говорят: сначала она сама позвонила и сказала, что ее нужно с работы забрать. Потом выяснилось, что она в больнице.

О других пострадавших на предприятии Оксанины родственники знают только из официальных сообщений.

По их словам, о компенсации вреда здоровью никто не говорил, но собеседники надеются, что она будет.