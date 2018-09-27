Под Глубоким закрывают винзавод, сто человек оставят без работы 11 27.09.2018, 15:54

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Предприятие не прошло санацию.

Плодово-ягодное вино производства Подсвильский виназвода скоро исчезнет с прилавков. С середины сентября запущен процесс ликвидации предприятия, сообщает euroradio.fm.

Завод в городке Подсвилье на Глубоччине работал с экономическими потерями с середины 2015 года. В прошлом году Экономический суд области признал предприятие несостоятельным.

Надежда на спасение завода была: на предприятие пришёл антикризисный управляющий. У Подсвильского винзавода был год, чтобы рассчитаться с кредиторами, но ничего не получилось.

"Спасти предприятие не удалось, — рассказал главный инженер завода Александр Радюш. — Экономическим судом вынесено решение о ликвидации: план санации мы не выполняли. Работники сейчас работают по пять часов в день. Той выручки, которую мы получаем, не хватает, чтобы рассчитаться с кредиторами".

Три года назад на заводе работало 258 человек, сейчас осталось 104. Из них более половины уволят до конца ноября, так как выпуск продукции сокращается. Людям предлагают новую работу в сельском хозяйстве в других районах области.

Продукция завода рассчитана в основном на деревенского покупателя. Бутылка вина стоит чуть более двух рублей. На заводе считают, что в деревнях люди начали меньше пить, потому что там почти никого не осталось: кто-то уехал, кто-то умер. В том числе из-за того самого подсвильского вина.

Главный инженер добавляет, что если раньше в деревне, где он родился, было 70 домов, то теперь осталось три, из которых пьют только в одном.