Бедный, бедный Путин 4 Петр Межурицкий, kasparov.ru

27.09.2018, 15:56

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Петр Межурицкий

Просто в душу наплевали.

Пару недель назад Владимир Владимирович заявил на весь мир, что "мы нашли" простых российских туристов Петрова и Боширова, которые оказались просто туристами, о чем сами всему миру поведают по самому правдивому в мире российскому ТВ.

После этого Петров и Боширов всему миру рассказали, что они простые российские туристы Петров и Боширов и, что приехали в Солсбери без химического оружия и вовсе не для того, чтобы кого-то отравить, а чтобы полюбоваться собором, а возле дома отравленного Скрипаля, о котором они вообще никогда не слышали, оказались случайно.

Осчастливленный всем этим русский народ возликовал: вот она, святая правда!

И все бы хорошо, но вот сегодня проклятые клеветники, завистники и отщепенцы в очередной раз лишили русских людей, которых хлебом не корми, дай только насладиться правдой, этого удовольствия.

Раскопали, понимаете ли, что турист Боширов никакой не Боширов, но полковник ГРУ, Герой России Анатолий Чепига.

Просто в душу наплевали.

Теперь выходит, что Путин либо знал, что Боширов это не простой турист, но полковник ГРУ, которому сам же Путин звание Героя России присвоил, либо не знал, что Боширов это не простой турист, а полковник ГРУ, которому сам же Путин звание Героя России присвоил.

В то, что знал и, получается, лгал всему миру и своему народу — ну как такое вообще может быть?

Ведь тогда получается, что весь мир и все те люди, которые Путину не поверили — умные, а вот русский народ и все люди, которые Путину поверили, просто дураки какие-то.

Страшное дело!

Но ничего.

У русских людей пока что есть новая чистая правда про то, что Израиль виноват в том, что русские ракетчики сбили мирный русский военный самолет, который защищал человечество от террористов.

Послушайте, в конце концов, эта правда даже лучше, чем правда про Боширова, который никого и ничем не травил.

Почему лучше?

Ну, а что может быть лучше, чем целый день наслаждаться передачами по ТВ, в которых российские генералы рассказывают, что евреи виноваты, и на географических картах доходчиво и научно объясняют, в чем и почему.

Да кому он, в конце концов, интересен этот пресловутый Солсберецкий собор, кроме Боширова и Петрова, зачем их только по телевизору показали?

Петр Межурицкий, kasparov.ru