Дмитрий Турсунов: Арина Соболенко стала играть умнее 27.09.2018, 16:06

Тренер белорусской теннисистки рассказал об ее сильных сторонах.

Слова Дмитрия Турсуновa об игре Арины Соболенко приводит сайт «Трибуна»:

«Сложно найти что-то, что меня удивило в ее результатах, потому что вы сами видите, как она играет. Она может сражаться на корте и ей это нравится. Она абсолютно не теряется под давлением.

Немногие теннисистки могут по-настоящему сражаться с ней. Поэтому в большинстве случаев на корте все зависит от нее. Если она демонстрирует хороший теннис, немногие могут победить ее. Сопернице нужно играть здорово, а Арине нужно ошибаться в решающих моментах. Только так она может проиграть. Может показаться, что такая точка зрения слишком высокомерна. Однако я считаю Арину необычной теннисисткой. Она очень сильна физически и то, как она входит в этот «режим зверя», делает ее уникальной.

К тому же она просто горит желанием побеждать и становиться сильнее. Она хочет этого больше, чем 90% других девушек. Пожалуй, лишь 4-5 теннисисток хотят проходить через то же, что и она.

Она стремится трудиться и не расценивает поражения как конец света. Сочетание всех этих вещей и делает ее столь открытой и восприимчивой.

Соболенко может стать человеком, который изменит игру, как Серена, Моника Селеш или Штеффи Граф. Она привносит в игру мощь, но при этом эта сила находится под контролем. Многие девушки могут сильно бить по мячу, но при этом не очень хорошо двигаются. Арина же стала играть умнее. В начале года она просто сильно била по мячу, но не потому, что была идиоткой, а потому, что никто не объяснил ей, что нужно делать.

Самое главное — она хочет прогрессировать. Ее не устраивает то, кем она есть на данный момент. Она хочет стать сильнее», — сказал Турсунов.