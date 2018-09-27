На должность спецдокладчика ООН по Беларуси рекомендована француженка Анаис Марин 27.09.2018, 16:17

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Анаис Марин

Решение о назначении спецдокладчика будет принято завтра.

На должность спецдокладчика ООН по ситуации с правами человека в Беларуси рекомендована француженка Анаис Марин. Соответствующее письмо членам Совета ООН по правам человека направил глава СПЧ Воислав Шуц, cообщает ПЦ «Весна» со ссылкой на naviny.by.

Решение о назначении спецдокладчика СПЧ примет 28 сентября, в заключительный день осенней сессии в Женеве.

На должность спецдокладчика ООН по Беларуси также претендовали Штейнар Гил (Норвегия), Сатвиндер Джасс (Великобритания), Валери Можи (Франция), Даниэль Меконнен (Эритрея), Петре Роман (Румыния), Джон Джосеф Райан (Ирландия), Эндрю Уилсон (Великобритания).

До конца октября 2018 года на этой должности останется нынешний спецдокладчик по Беларуси Миклош Харашти.

На основании доклада Харашти Совет ООН по правам человека 6 июля принял резолюцию о продлении еще на год мандата спецдокладчика ООН по Беларуси. За принятие резолюции проголосовали 19 стран, против — 6, воздержалась 21 страна.

«Совет настоятельно призывает правительство Беларуси в полной мере сотрудничать со спецдокладчиком, в том числе путем предоставления ему доступа для посещения страны в его официальном качестве, с тем чтобы помочь правительству в выполнении его международных обязательств в области прав человека, и рассмотрения вопроса о выполнении его рекомендаций, а также настоятельно призывает правительство в полной мере сотрудничать с мандатариями тематических специальных процедур», — говорится в резолюции.

Осенью доклад, подготовленный Харашти, будет представлен уже на сессии Генассамблеи ООН.

Следующий доклад о ситуации в области прав человека в Беларуси, который будет представлен на 41-й сессии СПЧ (в июне 2019 года) и 74-й сессии Генассамблеи ООН (в октябре 2019-го), должен подготовить уже новый спецдокладчик.

Анаис Марин родилась в 1977 году. Она политолог, специализирующийся на международных отношениях, в том числе интересуется посткоммунистическими преобразованиями в Центральной и Восточной Европе. Свободно владеет французским, английским и русским языками, понимает белорусский язык и умеет читать по-белорусски.