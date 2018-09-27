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СБУ: Пушилин заранее готовил устранение Захарченко

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  • 27.09.2018, 16:21
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Денис Пушилин

Из записи разговора следует, что переворот в «ДНР» был спланирован.

В четверг, 27 сентября, Служба безопасности Украины обнародовала аудиозапись разговора представителя пророссийской террористической организации "ДНР" о подготовке так называемым "главой народного совета" Денисом Пушилиным отстранения Александра Захарченко, сообщает "Новое время".

На записи помощник Пушилина Александр Лаврентьев обсуждает с двумя неизвестными лицами подготовку "государственного переворота" в псевдореспублике.

Во время разговора, который проходил 12 июня в одном из ресторанов в Анталии, он акцентирует внимание собеседников на необходимости замены Захарченко до сентября 2018 года.

По словам Лаврентьева, с появлением нового главаря "проблема Захарченко" будет решена.


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