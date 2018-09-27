Видео с улыбчивой ящерицей стало интернет-хитом

Видео с улыбчивой ящерицей стало интернет-хитом2
- 27.09.2018, 16:15
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В этом гекконе люди увидели самих себя в ситуациях, когда приходится о чем-либо просить.
Пользователь твиттера под псевдонимом modokinatu каждый день выкладывает в своем блоге видео с гекконами. Обычно на них ничего особенного не происходит: животные едят, гуляют и просто лежат, сообщает «Медуза».
Пятисекундный ролик, выпущенный 20 сентября, тоже не отличается событийностью — в нем ящерица медленно подходит к стенке террариума, мило улыбаясь в камеру.
20 сентября 2018 г.
Однако в этом гекконе люди увидели самих себя в ситуациях, когда приходится о чем-либо просить с максимально вежливым видом.