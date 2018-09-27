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Видео с улыбчивой ящерицей стало интернет-хитом

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  • 27.09.2018, 16:15
  • 1,265

В этом гекконе люди увидели самих себя в ситуациях, когда приходится о чем-либо просить.

Пользователь твиттера под псевдонимом modokinatu каждый день выкладывает в своем блоге видео с гекконами. Обычно на них ничего особенного не происходит: животные едят, гуляют и просто лежат, сообщает «Медуза».

Пятисекундный ролик, выпущенный 20 сентября, тоже не отличается событийностью — в нем ящерица медленно подходит к стенке террариума, мило улыбаясь в камеру.

Однако в этом гекконе люди увидели самих себя в ситуациях, когда приходится о чем-либо просить с максимально вежливым видом.


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