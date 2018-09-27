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На Слонимщине заявляют о возможном убийстве «чупакабры»

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  • 27.09.2018, 16:43
  • 2,805
Иллюстрационное фото

Сейчас специалисты выясняют, имеет ли убитый зверь отношение к пропавшим собакам.

В четверг, 27 сентября, в редакцию «Газеты Слонiмскай» позвонил очевидец из деревни Деревная Слонимского района и рассказал, что охотники убили огромного волка. Волка застрелили на поле между деревнями Деревная и Львовщина. Зверь успел наследить прошлой ночью в Деревной в одном из дворов по улице Молчадской. Оттуда охотники и пошли по его следу.


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