На Слонимщине заявляют о возможном убийстве «чупакабры» 2 27.09.2018, 16:43

2,805

Иллюстрационное фото

Сейчас специалисты выясняют, имеет ли убитый зверь отношение к пропавшим собакам.

В четверг, 27 сентября, в редакцию «Газеты Слонiмскай» позвонил очевидец из деревни Деревная Слонимского района и рассказал, что охотники убили огромного волка. Волка застрелили на поле между деревнями Деревная и Львовщина. Зверь успел наследить прошлой ночью в Деревной в одном из дворов по улице Молчадской. Оттуда охотники и пошли по его следу.