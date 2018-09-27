Что станет с Анатолием Чепигой? 14 27.09.2018, 16:45

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Известный военный обозреватель Алексей Арестович cделал прогноз.

Подозреваемого в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери (Великобритания) Анатолия Чепигу, известного под именем "Руслана Боширова", могут устранить через 1-2 года.

Такое мнение в интервью UAportal высказал военный обозреватель и блогер Алексей Арестович.

Отвечая на вопрос, какая судьба ждет Чепигу, эксперт заметил: "Скорее всего, его не выдадут. И "расходовать" не будут – по крайней мере, прямо сейчас. Через год или два, может быть, он и погибнет – когда эта история поутихнет и станет неинтересной. В ближайшее время ему ничего не грозит".

"Если его и будут убирать, то под видом какой-нибудь бытовой разборки", - допустил Арестович.

В этом контексте он добавил: "Убить его сейчас – это поднять огромный резонанс и признать, что Скрипаля отравили все-таки россияне, и теперь убирают свидетелей".

Вместе с тем блогер не исключил, что, "в пику" Западу, отравителя могут сделать депутатом Госдумы РФ. "Но опять же – как Боширова или как Чепигу? Тут тоже вопрос. Луговой хоть со своим паспортом ездил в Лондон, когда травил Литвиненко, а этот двойной товарищ", - сказал Арестович.

По его оценкам, "расшифровать" могут и напарника Чепиги – сотрудника ГРУ, назвавшегося "Александром Петровым". "Это длинная история", - спрогнозировал эксперт.

Напомним, согласно совместного расследования изданий Bellingcat и The Insider, настоящее имя "Руслана Боширова" - Анатолий Чепига. Он – полковник ГРУ, удостоенный звания "Герой России" в 2014 году за "выполнение миротворческой миссии", судя по всему, в Украине.