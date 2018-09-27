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В НАН предложили ввести «уроки правильного питания» для школьников

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  • 27.09.2018, 16:55
Фото: mygazeta.com

С таким предложением уже выходят на школы и гимназии.

Научно-практический центр НАН Беларуси по продовольствию предлагает научить школьников правильному питанию. С форматом решили не выдумывать ничего нового – образовательные курсы и факультативные занятия.

Об этом сказала замгендиректора НПЦ Елена Моргунова, пишет БелТА.

«Подрастающее поколение должно знать все о том, что вредно и полезно. Такие семинары, мастер-классы, где детям предлагают приготовить здоровый завтрак или обед, рассказывают, что такое витамины, где их больше, где меньше, почему нужно есть овощи, проводят в России. Мы пытаемся выходить в школы и гимназии с предложениями об их проведении», – заявила Елена Моргунова.

Но она отметила, что процесс идет трудно. Не хватает поддержки Министерства образования и правительства. Важно и желание родителей научить детей правильно питаться.


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