Что известно о задержанной топ-чиновнице Минздрава 10 27.09.2018, 17:09

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Людмила Реутская

Фото: minzdrav.gov.by

Именно Людмила Реутская объяснялась за незарегестрированную вакцину «Эупента».

Людмила Реутская — публичная личность. Она делала заявления для прессы от имени Минздрава, пишет «Салiдарнасць».

О задержании чиновницы Министерства здравоохранения сообщило в четверг Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси.

Людмилу Реутскую подозревают в получении взятки. Она возглавляла работу двух управлений: фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения.

Что еще о ней известно?

Объясняла, почему Минздрав поставил в Беларусь незарегистрированную вакцину

Одно из последних заявлений журналистам Людмила Реутская сделала на брифинге месяц назад. Мероприятие было организовано Минздравом после гибели в Ганцевичском районе ребенка, которому сделали прививку, и публикации журналистского расследования о том, как в Беларусь попала незарегистрированная в стране вакцина «Эупента».

Людмила Реутская объяснила причины поставки этой вакцины.

По ее словам, в 2017 году в Беларуси возникла критическая ситуация, связанная с поставкой некачественных серий вакцины российского производства АКДС. Сложившаяся в прошлом году ситуация грозила не просто срывом Национального календаря прививок, но и массовым распространением опасных инфекций, заявляла чиновница.

Как заявляла Реутская, ведущие производители зарегистрированных вакцин «Санофи Пастер» и «Глаксо Смит Кляйн» отказались поставить необходимое количество вакцин в короткие сроки.

В результате в ноябре 2017 года было принято решение о государственной закупке из одного источника пятивалентной вакцины «Эупента».

Выступала за формирование «идеальных цен» на импортные лекарства

В 2009 году Реутская анонсировала работу общественного совета по контролю за ценами на лекарства. Сообщалось, что этот орган будет формировать «идеальные цены» на импортные лекарства.

Тем не менее, мониторинг, который проводит Минздрав, и принятие мер по сдерживанию роста стоимости лекарств далеко не всегда гарантируют белорусам более выгодные цены, чем гражданам соседних стран.

Обвиняла представителей зарубежных фармкомпаний в плохом имидже белорусских производителей

По мнению Людмилы Реутской, к созданию плохого имиджа отечественных фармпроизводителей причастны еще и медицинские представители различных зарубежных фармкомпаний. Они вплотную работают с врачами, провизорами, рекламируют продукцию, раздают яркие информационные буклеты. К сожалению, наши производители в этом отношении от них отстают: не столь гибки и подвижны, заявляла чиновница.