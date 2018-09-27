Министр транспорта Литвы: Минску невыгодно направлять грузы в Латвию 27.09.2018, 17:20

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РОКАС МАСЮЛИС

ФОТО: DELFI

Рокас Масюлис ответил Лукашенко.

Республике Беларусь не выгодно направлять собственные грузы в латвийский порт Лиепая, а не в литовскую Клайпеду, заявил министр коммуникаций и транспорта Рокас Масюлис. Он отмечает, что Клайпедский порт много инвестирует и создает хорошие условия для перевалки грузов клиентов, сообщает Delfi.

"С экономической точки зрения белорусам, по моему мнению, нет причин что-то менять. Ведь мы много инвестируем, улучшаем условия в своем порту. Мы достаточно хорошо понимаем, (грузовые - BNS) потоки, какого характера идут, и мы стараемся обслуживать так, чтобы у них не было желания идти другим путем. Мы верим, что наши условия самые лучшие и этот потом мы очень ценим, много над этим работаем", - сказал министр.

По его словам, через Литву в основном следуют белорусские удобрения и нефтепродукты.

"Обе цепочки отработаны. Не первый год. У нас есть все оборудование, согласованы железнодорожные графики. Поезда ездят без остановок, наилучшим возможным способом, и это путь для них (белорусов – BNS) самый дешевый", – добавил Р. Масюлис. Он признает, что конкуренция Клайпеды с латвийскими портами всегда была большой и особенно выросла, когда сократились российские грузы.

Лукашенко 18 сентября, назначая Василия Марковича послом Беларуси в Латвии, поставил перед ним дал задачу "обеспечить беспрепятственный нормальный выход к морю".