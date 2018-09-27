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Пьяный минчанин застрял в мусоропроводе

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  • 27.09.2018, 17:32
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Фото: МЧС

24-летний молодой человек попытался достать ключи.

27 сентября в 11.30 минским спасателям сообщили, что в мусоропроводе жилого дома по улице Нёманская, 23 застрял мужчина, сообщает пресс-служба МЧС.

Выяснилось, что 24-летний молодой человек пришел в гости к знакомому. Выбрасывая мусор, он случайно уронил свои ключи от квартиры в мусоропровод. Мужчина решил достать ключи самостоятельно и полез в мусоропровод с девятого этажа вниз. На уровне шестого этажа он смог достать ключи, но сам застрял и не мог выбраться из мусоропровода.

Спасатели спустили ему с седьмого этажа страховочное приспособление и закрепили его на молодом человеке. Пробив дыру в мусоропроводе, работники МЧС достали мужчину и передали его медикам.

Его госпитализировали с предварительным диагнозом "травмы тазовых костей, травмы головы". Сообщается, что молодой человек был нетрезв.


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