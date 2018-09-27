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Беларусь поставила в Азербайджан еще одну партию «Полонезов»

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  • 27.09.2018, 17:49
Фото: onliner.by

Какой будет реакция Еревана?

Азербайджан получил от Беларуси новую партию оперативно-тактических ракетных комплексов "Полонез", сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана, пишет "Интерфакс".

"Согласно азербайджано-белорусскому межправительственному соглашению, очередная партия 301-милимметровых оперативно-тактических ракетных комплексов "Полонез" доставлена в Азербайджан", - отмечает Минобороны.

301-милимметровые РСЗО "Полонез" приняты на вооружение азербайджанской армии в 2018 году. Максимальная дальность поражения цели составляет 300 км.

Ранее российская газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к Минобороны Беларуси сообщала, что Баку в 2018 году начнет покупку "Полонезов" у Минска. Первый твердый контракт подразумевает передачу 10 комплектов РСЗО (туда входят ракеты, транспортно-заряжающие машины, пункт управления, радиолокационные станции и т. д.)


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