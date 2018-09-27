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Доллар снова подорожал на торгах в Минске

  • 27.09.2018, 18:05
Фото: Bloomberg

На валютных торгах 27 сентября белорусский рубль сдал к американской валюте и российскому рублю.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дороже на Br0,0124 и составляет Br2,1087 (26 сентября - Br2,0963 за $1).

Евро подешевел на Br0,0011 до Br2,4659 (26 сентября - Br2,467 за 1 евро).

Курс российского рубля повысился на Br0,0197 до Br3,2076 за 100 российских рублей (26 сентября - Br3,1879 за 100 российских рублей).


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