Родственников Путина подозревают в отмывании денег в Британии 1 27.09.2018, 18:14

Всего сумму отмытых денег исчислили в $30 миллиардов.

Следы дела по отмыванию российских "грязных денег" через эстонский филиал Danske Bank, где в отдельные периоды проходило до 30 миллиардов долларов в год, неожиданно привели следствие в Лондон, пишет Financial Times (перевод - «Зеркало недели»).

В нелегальных схемах по отмыванию денег охотно принимали участие как представители британского бизнеса, так и зарегистрированные на территории Великобритании компании, причем у бизнесменов, которые числятся владельцами этих компаний, вовсе не простая биография - так, одна из фигурирующих в материалах следствия компаний, Lantana Trade LLP, судя по данным расследования, принадлежит не кому иному, как родственникам Путина, отмечает издание.

Британские юридические лица играли ключевую роль в структуре большей части схем по отмыванию "грязных денег", действовавших на территории бывшего Советского Союза; британцы составляли вторую по количеству, после российских юридических лиц, группу нерезидентурных клиентов Danske Bank.

Издание отметило, что расследование по Danske Bank и его неожиданный оборот сейчас ставят перед британским правительством острый вопрос - достаточно ли страна предпринимает усилий, чтобы избавиться от заработанной славы одной из крупнейших в мире "прачечных" для отмывания "грязных денег".

Грандиозный скандал с отмыванием российских денег через датский Danske Bank и связанное с этим независимое расследование позволило выяснить, что всего за один год через банк "прокачали" колоссальные суммы "российских и экс-советских денег". Всего сумму отмытых денег исчислили в 30 миллиардов долларов.

Напомним 13 октября 2017 года во Франции Danske Bank заподозрили в том, что его эстонское подразделение было использовано для отмывания 230 миллионов долларов, похищенных из госказны России. Именно эту кражу обнаружил юрист Сергей Магнитский, которого потом забили до смерти в тюрьме.

Компания Hermitage Capital, на которую работал Магнитский, в 2013 году подала жалобу в Франции на то, что около 15 миллионов евро из похищенных в России денег были переведены из российских банков через эстонский Sampo Bank на счета во Франции. Danske Bank купил Sampo Bank в 2012 году и переименовал его.