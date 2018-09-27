Крупнейшие ЧП на белорусских предприятиях за последние 8 лет 27.09.2018, 18:45

Лидер по чрезвычайным происшествиям - «Беларуськалий».

Вечером 25 сентября в окрасочной камере мебельного цеха на предприятии «Могилевдрев» произошел взрыв. Шесть работников пострадали, трое из них находятся в тяжелом состоянии. «Радыё Свабода» вспомнило трагические случаи на белорусских предприятиях в последние годы.

Пажар на Пінскдрэве 25 кастрычніка 2010 году

2010 год. «Пинскдрев»: 14 жертв

Взрыв на заводе ДСП «Пинскдрев» произошел 25 октября 2010 года. Двое рабочих погибли на месте, еще 12 скончались от ран в больницах Пинска, Бреста и Минска. Пятеро остались инвалидами.

Тогдашний генеральный прокурор Григорий Василевич заявил, что масштабы трагедии свидетельствуют о грубых нарушениях технологической дисциплины, ненадлежащее гарантирование технической безопасности, охраны труда.

По итогам суда бывший главный инженер «Пинскдрева» Владимир Шестаков получил 4 года лишения свободы. Главный инженер «Пинскдрев-ДСП» Игорь Логвин осужден на 3 года колонии. Директор завода «Пинскдрев-ДСП» Леонид Логвин получил 4 года условного срока.

Бывший генеральный директор предприятия Лоран Аринич избежал наказания — во время следствия он бежал за границу.

Суд постановил выплатить родственникам погибших по 30 миллионов, пострадавшим с тяжелыми телесными повреждениями — по 20 миллионов и пострадавшим, которым нанесли менее тяжелые повреждения, — по 10 миллионов.

2012. Борисовский консервный завод

23 октября 2012 года в помещении Борисовского консервного завода взорвалась оборудование. Два слесари-ремонтники, которые работали в помещении, погибли.

Заместитель главного инженера Владимир Якимов был признан виновным в нарушении правил техники безопасности и охраны труда и осужден на четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения.

2015. «Беларуськалий»: 2 жертвы

Пажар на Пінскдрэве 25 кастрычніка 2010 году

25 апреля в Солигорске при обвале свода шахты погиб проходчик, его напарник попал в больницу с многочисленными травмами. Это были работники подрядной организации «Шахтаспэцбуд», которая выиграла тендер на проходческого работы.

Трагедия случилась в середине рабочего дня на глубине 264 метра.

По данным следствия, к трагедии в шахте ОАО «Беларуськалий» привели нарушение требований безопасности, плохая организация производства и недостатки в обучении персонала.

Еще один сотрудник предприятия погиб 2 ноября — в результате взрыва природного метана.

2016. «Гродно Азот»: 2 жертвы

На предприятии «Гродно Азот» 6 июня 2016 года двое молодых рабочих из подрядной организации умерли, отравившись паром при разложения химического вещества гидраксыляминсульфат. Суд в деле начался 23 августа 2017 года. На скамье подсудимых оказался один мастер ремонта оборудования. В мае суд приостановили и назначили экспертизу, чтобы определить, что на самом деле произошло в цехе.

Споры между специалистами идут по поводу того, был ли пожар и которая истинная причина разложения опасного вещества и смерти людей.

2017. Скидельский сахарный комбинат: 4 жертвы

Пасьля здарэньня на Скідзельскім цукровым камбінаце

После происшествия на Скидельском сахарном комбинате 25 февраля 2017 года в ночную смену на Скидельском сахарном комбинате, который полностью принадлежит государству, произошел взрыв.

Пылевоздушной смесь, как сообщалось тогда на сайте Следственного комитета, занялась в галерее рядом с цехом пакаваньня и фасаваньня. Деформировались стены цеха, поврежденные окна и дверные проемы. Только одна из пяти сотрудниц, что оказались рядом со взрывом, выжила.

По информации журналистов, пострадавшие получили выплаты от предприятия в размере среднего заработка за десять лет — около 45-50 тысяч долларов.

В марте прошлого года задержали двух подозреваемых: начальника цеха готовой продукции Скидельский сахарный комбинат Владимира Малашевича и его заместителя Грушевского. Позже стало известно о задержании главного инженера Владимира Губаревичу.

Через несколько месяцев всех троих выпустили из-под стражи. Если о задержании сообщалось на сайте Следственного комитета и во многих медиа, то выход из-под стражи прошел незаметно для общественности.

«Беларуськалий». 2018: 2 жертвы

Вечером 9 марта на подземном горном участке 3-го рудоуправления обвалилась порода, в результате чего под завалов попали машинист горных машин и горнорабочий очистного забоя.

В ночь с 10 на 11 марта спасатели подняли тела погибших — 45-летнего Максима Иванова и 33-летнего Дмитрия Валько.

2018. «Алкид»: 1 жертва

Утром 22 мая на заводе «Алкид» в деревне Королев Стан под Минском произошел взрыв, который стал причиной пожара. Он случился в здании площадью 2400 квадратных метров, где производится битумная гидроизоляция. Пострадали 4 человека, которых с ожогами и травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Один из них позже скончался.

Минский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту нарушения правил производственно-технической дисциплины, правил безопасности взрывоопасных работ, повлекшее через неосторожность причинение телесных повреждений (ч. 2 ст. 302 УК).