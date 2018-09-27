Синоптики: Завтра будет до +20°С 27.09.2018, 18:49

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

28 сентября погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, и неустойчивая воздушная масса, сообщает Гидромет.

Ожидается облачно с прояснениями. Ночью по северу, утром и днем во многих районах кратковременные дожди. Ветер западный, порывистый, ночью по северной половине, утром и днем на большей части территории сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, максимальная - в середине дня +13..+18°С, по югу Брестской и Гомельской областей до +20°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

29 сентября погоду будет определять неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря. Местами, преимущественно по востоку, пройдут небольшие кратковременные дожди, ночью и утром возможен мокрый снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1..+8°С, при прояснениях по северо-востоку страны возможны слабые заморозки до -2°С, максимальная температура днем +7..+13°С.

30 сентября погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в воздушной массе арктического происхождения. Осадков не ожидается. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный умеренный. Ночью на большей части территории заморозки до 0..-4°С, местами температура воздуха +1..+4°С, максимальная температура днем +8..+15°С.