закрыть
27 сентября 2018, четверг, 21:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Минфин РФ намерен урезать социальные расходы из-за санкций США

3
  • 27.09.2018, 19:16
  • 1,843

Санкции ударят по бюджету России.

Ужесточение санкций США с запретом на инвестиции в российский госдолг ударит по федеральному бюджету и возможностям правительства финансировать социальные расходы.

Как пишет finanz.ru, oб этом в интервью Reuters заявил глава департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина РФ Константин Вышковский.

По его словам, санкционный законопроект, который находится на рассмотрении Конгресса и требует ограничить кредитование правительства РФ и операции с госбанками, обернется негативными последствиями для населения.

Между тем "Ограничения на государственный долг будут означать ограничения для федерального бюджета финансировать, в том числе, и социальные расходы", - подчеркнул чиновник.

Он добавил, что "если худший сценарий все же реализуется, это, по всей вероятности, будет означать, что мы не сможем осуществлять заимствования в долларах США, не будем иметь в числе участников наших аукционов ОФЗ многих иностранных инвесторов".

Цены бумаг упадут, доходности вырастут, а база инвесторов сузится, но "катастрофы точно не произойдет", заверил Вышковский: кредитовать правительство будут российские банки, в крайнем случае, "с целью сбить панические настроения" к спасению рынка подключат печатный станок ЦБ.

Регулятор, по словам Вышковского, может в течение короткого срока выкупать бумаги на рынке. "Это невозможно делать постоянно в целях выполнения программы заимствований, что означало бы, по сути, прямое финансирование бюджета за счет ЦБ - денежной эмиссии", - добавил он.

С апреля, по данным регулятора, нерезиденты вывели из российского госдолга более 600 млрд рублей, а их доля на рынке с 34% весной опустилась до 25%. Новых продаж, скорее всего, не будет - на этом уровне показатель останется до прояснения вопроса с санкциями, сказал Вышковский.

Хотя Минфин демонстрирует оптимизм, ситуация на рынке значительно хуже, чем ожидали власти, указывают аналитики Райффайзенбанка.

Так, в ноябре ЦБ заявлял, что в случае санкций "серьезных негативных последствий не будет", а доходность госбумаг вырастет лишь на 30-40 базисных пунктов.

На деле же одной угрозы санкций было достаточно, чтобы взвинтить стоимость займов на 130-210 б.п. и обвалить цены долгосрочных ОФЗ до минимумов с 2016 года.

Надежды на российские банки также не оправдались: системно значимые кредитные организации за первое полугодие вывели из ОФЗ 14 млрд рублей, а прочие - 102 млрд.

К спасению рынка подключили пенсионные накопления россиян, отмечают в Райффайзенбанке: так, НПФ Сбербанка нарастили вложения на 337,7 млрд рублей за второй квартал.


популярное за неделю

Мнение

Кремлевский список позора
Кремлевский список позора Лилия Шевцова
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца Сяргей Законнікаў
Непослушный нахлебник — это нонсенс
Непослушный нахлебник — это нонсенс Валерий Карбалевич
Полеты в Сочи — во сне и наяву
Полеты в Сочи — во сне и наяву Владимир Халип