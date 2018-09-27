Минфин РФ намерен урезать социальные расходы из-за санкций США 3 27.09.2018, 19:16

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Санкции ударят по бюджету России.

Ужесточение санкций США с запретом на инвестиции в российский госдолг ударит по федеральному бюджету и возможностям правительства финансировать социальные расходы.

Как пишет finanz.ru, oб этом в интервью Reuters заявил глава департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина РФ Константин Вышковский.

По его словам, санкционный законопроект, который находится на рассмотрении Конгресса и требует ограничить кредитование правительства РФ и операции с госбанками, обернется негативными последствиями для населения.

Между тем "Ограничения на государственный долг будут означать ограничения для федерального бюджета финансировать, в том числе, и социальные расходы", - подчеркнул чиновник.

Он добавил, что "если худший сценарий все же реализуется, это, по всей вероятности, будет означать, что мы не сможем осуществлять заимствования в долларах США, не будем иметь в числе участников наших аукционов ОФЗ многих иностранных инвесторов".

Цены бумаг упадут, доходности вырастут, а база инвесторов сузится, но "катастрофы точно не произойдет", заверил Вышковский: кредитовать правительство будут российские банки, в крайнем случае, "с целью сбить панические настроения" к спасению рынка подключат печатный станок ЦБ.

Регулятор, по словам Вышковского, может в течение короткого срока выкупать бумаги на рынке. "Это невозможно делать постоянно в целях выполнения программы заимствований, что означало бы, по сути, прямое финансирование бюджета за счет ЦБ - денежной эмиссии", - добавил он.

С апреля, по данным регулятора, нерезиденты вывели из российского госдолга более 600 млрд рублей, а их доля на рынке с 34% весной опустилась до 25%. Новых продаж, скорее всего, не будет - на этом уровне показатель останется до прояснения вопроса с санкциями, сказал Вышковский.

Хотя Минфин демонстрирует оптимизм, ситуация на рынке значительно хуже, чем ожидали власти, указывают аналитики Райффайзенбанка.

Так, в ноябре ЦБ заявлял, что в случае санкций "серьезных негативных последствий не будет", а доходность госбумаг вырастет лишь на 30-40 базисных пунктов.

На деле же одной угрозы санкций было достаточно, чтобы взвинтить стоимость займов на 130-210 б.п. и обвалить цены долгосрочных ОФЗ до минимумов с 2016 года.

Надежды на российские банки также не оправдались: системно значимые кредитные организации за первое полугодие вывели из ОФЗ 14 млрд рублей, а прочие - 102 млрд.

К спасению рынка подключили пенсионные накопления россиян, отмечают в Райффайзенбанке: так, НПФ Сбербанка нарастили вложения на 337,7 млрд рублей за второй квартал.