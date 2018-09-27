Борьба за власть в «ДНР»: бандитов в форме сменяют бандиты в костюмах 2 27.09.2018, 19:36

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Фото: Getty Images

В ОРДО готовятся к фейковым «выборам».

После ликвидации главаря боевиков Александра Захарченко на оккупированной территории Донецкой области развернулась активная борьба за власть. Известные сепаратисты, подогреваемые разными группами влияния из Москвы, отчаянно борются за место главной российской марионетки, ведь освободившееся кресло Захарченко дает возможность пожить подольше. И не просто подольше, а "по-человечески" – контролируя дерибан финансовых потоков. Руку в банку с пауками запустил "Апостроф".

О назначении "выборов" так называемого главы «ДНР» стало известно 7 сентября. Решение принял фейковый парламент "республики". Напомним, что летом ручные "общественники" «ДНР» выступили с инициативой не проводить выборы осенью, так как Захарченко не успел воплотить в жизнь все свои планы. Батя сделал вид, что подумал и великодушно согласился – ну народ ведь просит. Но Захарченко закончился, "воплощать" стало некому, соответственно, нужен новый главарь.

Сперва оккупанты психанули и на должность и.о. главы «ДНР» назначили так называемого зампреда фейкового совмина «ДНР» Дмитрия Трапезникова, мол, так велит их "конституция": когда главы нет, его место занимает "первый зампред совмина". Но через неделю оккупанты, если говорить на их языке, "раздуплились" и выяснили, что в "совмине" первых заместителей никогда и не было, а Трапезников занимал в ведомстве такую же должность, как, например, недобитый "министр доходов «ДНР» Александр Тимофеев (Ташкент). В итоге, "парламент «ДНР» 7 сентября делает резкий разворот: назначает и.о. главы «ДНР» Дениса Пушилина и определяет дату выборов – 11 ноября.

От греха подальше Пушилин первым зарегистрировал свою кандидатуру на пост главы «ДНР» в местном фейковом ЦИКе. Спустя пару дней вслед за Пушилиным свои кандидатуры подали выплывший из небытия "народный губернатор" Павел Губарев, бывший так называемый "министр обороны «ДНР» Игорь Хакимзянов, Елена Шишкина (та, которая замутила "народный трибунал по расследованию военных преступлений режима Порошенко против граждан Украины"), бывший "народный мэр" Енакиево Роман Храменков и еще парочка технических туловищ для декораций.

Денис Пушилин подал свою кандидатуру для участия в так называемых "выборах" главаря ДНР

Фото: dan-news.info

"Информационное поле поменялось моментально, - рассказывает жительница Донецка Светлана. – Если раньше из всех утюгов звучало имя Захарченко, то последние пару дней с телевизора не слазит Пушилин. То он воду где-то дать обещает, то озаботился вдруг восстановлением мобильной связи, то политологи какие-то друг за другом рассказывают, какие огромные рейтинги у Пушилина и какой он молодец. Понятно уже, кого в Москве назначили следующим главой".

Действительно, Пушилин – удобный персонаж: всегда в костюме и галстуке, в окопах не появлялся, из винтовки по "украм" не стрелял, еще и в Минск катается на переговоры с украинской стороной. Поэтому если и делать попытки продавить оккупированный Донбасс на российских условиях обратно в Украину, то почему бы не с ним?

"Но не думаю, что есть фигура, на которую однозначно ставят в Москве, - поясняет аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич. – Как и в случае с Захарченко, у Пушилина будет пара заместителей, которые станут противовесами и разделят зоны влияния. Так же было и в Луганской области, где [бывший главарь Игорь] Плотницкий конфликтовал со своими силовиками, но это закончилось для него плачевно. Русским нужна яркая личность, которая в нужный момент может стать взрывной".

Очевидно, что сейчас персона Пушилина устраивает Кремль, но только одну из его башен.

"Пушилин – это человек, за которым стоит Владислав Сурков, поэтому его можно назвать проГРУшным кандидатом, которого и продвигают", - поясняет военный обозреватель сайта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Для того, чтобы максимально исключить из игры вторую башню Кремля, условно ФСБшную, под Пушилина расчищается информационное поле. Боевики, которые реально могли бы отодвинуть ставленника Суркова от корыта, постепенно выдавливаются из оккупированного Донбасса. Так, на сепаратистских ресурсах появилась информация о бегстве в Россию Дмитрия Трапезникова и Александра Тимофеева. Ташкента, кстати, по информации сепаратистов, уже арестовали в РФ. Туда же смылся бывший советник Захарченко Александр Казаков. Кстати, исходя из перехвата телефонного разговора СБУ, Казакова в Донецке Пушилин с Трапезниковым вообще хотели бросить на подвал. А вот экс-секретарь фейкового совбеза «ДНР» Александр Ходаковский, напротив, пытался вернуться в Донецк из РФ, но российские пограничники его развернули.

"А зачем там Ходаковский? Смысл в том, чтобы обеспечить полную управляемость процесса. Лишние переменные в уже построенном уравнении не нужны. Зачем рисковать? – добавляет Тышкевич. – Нужно быстро и тихо провести эти "выборы" без дополнительных раздражителей. С кем могли, с теми уже поговорили, а тех, кто не понимает по-хорошему либо по-плохому, на этом свете уже нет".

Тем не менее попытки продавить альтернативных марионеток будут предприниматься.

"Вполне возможен выход на авансцену бывших полевых командиров «ДНР», которые в 2014-2015 году в контексте войны были медийными личностями. Чтобы задавить Пушилина, необходимо использовать персону с опытом боевых действий. Тот же Павел Губарев на эту роль не подходит", - отмечает Коваленко.

Однако полевые командиры во власти – это агрессивная риторика, военный стиль управления и еще большее закручивание гаек для обнищалого населения оккупированных территорий.

"Делать ставку на военных уже нельзя, - уверяет исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив. – Экономическая ситуация стала катастрофической и грозит колоссальными экологическими последствиями, поэтому сейчас Москва будет искать какие-то фигуры, которые могли бы как-то настроить экономику региона, но не потому, что в Кремле вдруг стали такие заботливые, а для того, чтобы уменьшить финансовую нагрузку, которую они сами несут".

Соответственно, человеку в костюме необходимо сыграть на контрасте. И игра уже началась.

Дмитрий Трапезников и Денис Пушилин

Фото: Getty Images

Так, одним из первых решений Пушилина на посту и.о. главаря «ДНР» было заявление о передаче отжатых рынков прежним владельцам.

"Что касается рынков, задача следующая – частные рынки будут возвращены хозяевам", - подчеркнул сепаратист.

Ход, конечно, формальный (вряд ли боевики перестанут стричь дань с рынков, теряя источник обогащения), но в информационном плане достаточно сильный: на смену злому главе пришел глава "добрый".

Кроме того, идет процесс активной зачистки людей из орбиты Захарченко. Прежде всего, сами же сепаратисты в соцсетях, подконтрольных СМИ, Telegram-каналах постепенно разгоняют нарратив о том, что Захарченко – не такой уж и герой. А если сам батя оказался фальшивкой, то что уже говорить, например, о Ташкенте, которому вкатили "хищения в особо крупных размерах и воровство". Еще один боевик Захарченко – Игорь Кононов (Царь), который возглавлял так называемое "министерство обороны", через день после назначения Пушилина, лишился своей должности, да и само "министерство" в «ДНР» решили ликвидировать, мол, противоречит букве Минских соглашений.

"Но кого бы ни выбрали там, в Москве, нас, понятное дело, спрашивать никто не будет. Судя по риторике, возвращать в Украину нас никто не собирается, просто одни говорящие головы сменят другими, которые на этом заработают. Успеют ли только потратить?" – резюмировала дончанка Светлана.