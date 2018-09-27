Потянувший огромного аллигатора за хвост американец стал звездой Сети 27.09.2018, 20:08

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Житель США решил сделать впечатляющие снимки с крокодилом.

Мужчина подкрался к крокодилу, лежавшему в озере, и потянул его за хвост. Рептилия терпела, но в какой-то мент бросилась на человека. Об этом сообщает Daily Mail (перевод — korrespondent.net).

На кадрах видно, что мужчина попросил кого-то снять его подвиг на видео. Оператор расположился возле пасти крокодила, а "герой" обошел рептилию сзади и дернул за хвост. Когда аллигатор не отреагировал смельчак потянул его в воде к себе.

После этого животное резко развернулось и бросилось на мужчину. То едва унес ноги, проскочив возле зубов большого крокодила. Удрав от аллигатора, мужчина спросил у смеющегося оператора, видел ли тот когда-нибудь, чтобы толстяки бегали так быстро.