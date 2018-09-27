Россия обречена на стагнацию 5 Андерс Аслунд, «Новое время»

27.09.2018, 20:19

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Андерс Аслунд

Насколько долго россияне готовы терпеть войны вместо собственного процветания?

Экономическая ситуация в России все ухудшается. И главным образом потому, что страна тратит на свои военные авантюры 3-4% ВВП и от $45 до $60 млн ежегодно. А это значит, что пока Россия продолжает свои войны, ее экономика обречена на стагнацию.

Новый указ Трампа по санкциям самом деле не несет в себе ничего очень важного. Этот документ просто дает американскому президенту право вводить определенные санкции. Это не означает автоматическое введение санкций как таковых. Администрация Трампа пытается создать впечатление, что она немало делает в вопросе наложения санкций на Россию. Но в действительности пытается их минимизировать – в то время как Конгресс выступает за усиление.

Именно поэтому появились два законопроекта, воплощение которых может означать жесткие ограничения для России. И заодно Конгресс подталкивает к более жесткой политике санкций и администрацию. Громких поводов хватает – российские военные кампании, в том числе на Ближнем Востоке, пренебрежение санкциями против Северной Кореи и тому подобное.

Не надо ожидать каких-то специфических санкций из-за случая с отравлением Скрипалей, но подобные истории ухудшают ситуацию вокруг российской экономики. Можно ли в таком случае заявить или предположить, что экономика России рухнет, например, через год? Не в этом дело.

Сейчас Путин не может поднять национальную экономику. Ключевой вопрос санкционной политики в другом – насколько долго россияне готовы терпеть войны вместо собственного процветания?

Андерс Аслунд, шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council, «Новое время»